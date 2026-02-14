VÍDEO: “Tema da Vitória” toca após ouro de Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno
Medalha no Esqui Slalom Gigante é a primeira do Brasil na história dos Jogos de Inverno
Foto de: SporTV-Reprodução
O Brasil fez história no esporte nesta manhã de sábado (14)! Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro na final do Esqui Slalom Gigante, a primeira do país na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. E, para coroar o triunfo, uma música muito querida ao automobilismo brasileiro e à Fórmula 1 tocou nas montanhas de Milão-Cortina: o "Tema da Vitória", associado às vitórias do país no esporte a motor mundial e, em especial, ao tricampeão Ayrton Senna.
Pinheiro Braathen já tinha ido bem na primeira descida e, na segunda, superou os suíços Marco Odermatt e Loic Mellard com um tempo de 2min25s, 0s58 à frente do segundo colocado.
Quando o brasileiro concluiu a tentativa em primeiro, o sistema de som da pista de Esqui do Bormio Ski Centre tocou o "Tema da Vitória", música composta por Eduardo Souto Neto e com arranjos do gurpo Roupa Nova associada às vitórias nacionais na F1, em especial aos triunfos de Senna.
Questionado pelo repórter Gui Roseguini, do SporTV, sobre qual é a sensação quando o sistema de som toca o tema - como se o tricampeão mundial de F1 saudasse o atleta olímpico como um novo ídolo do esporte nacional -, Pinheiro Braathen disse:
"A única coisa que importa para mim é que eu continuo sendo quem eu sou: um esquiador brasileiro que se tornou campeão olímpico".
