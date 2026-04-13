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VÍDEO: "The Kaiser", filme sobre estreia de Schumacher na F1, lança primeiro trailer

Ascensão meteórica do heptacampeão no Campeonato Mundial é o tema da produção, que conta com Ayrton Senna como um dos personagens centrais

Lydia Mee
Publicado:
Michael Schumacher, Jordan 191

O filme 'The Kaiser', baseado no início da carreira e na estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1, lançou seu primeiro trailer oficial, que também conta com Ayrton Senna como um dos personagens centrais.

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De acordo com o site oficial do filme, produzido pela Grey Universe Ltd. em parceria com a B2Y Productions, a NFK e a A1, o filme se concentrará na pressão que antecedeu a estreia do piloto alemão no campeonato. 

O trailer faz questão de confirmar que foi “criado usando técnicas tradicionais de cinema. Nenhuma IA generativa foi utilizada".

“The Kaiser é um curta-metragem cinematográfico que conta a história não contada da ascensão de Michael Schumacher — desde sua estreia marcante em 1991 até os momentos decisivos que moldaram uma lenda”, revelou a sinopse.

 

“Filmado com uma abordagem cinematográfica ousada e impulsionado por um compromisso com a autenticidade, o filme dá vida a uma das maiores histórias do automobilismo de uma forma nunca vista antes".

"Criado como prova de conceito para um futuro longa-metragem, The Kaiser combina eventos históricos reais com uma narrativa envolvente, capturando a intensidade, a pressão e a humanidade por trás do capacete".

No papel de Schumacher está Jivko Sirakov. Ele é acompanhado por Kristo Stoichkov, que interpretará Ayrton Senna, Dimiter D. Marinov como Eddie Jordan, Raymond Steers como Willi Weber e Viktoria Antonova como Corinna Schumacher.

Michael Schumacher, 1st position, and Martin Brundle, 3rd position, celebrate on the podium

Michael Schumacher, em 1º lugar, e Martin Brundle, em 3º lugar, comemoram no pódio

Foto: Motorsport Images

O heptacampeão fez sua estreia na F1 no GP da Bélgica de 1991 pela Jordan, substituindo Bertrand Gachot. Ele se classificou em sétimo, mas infelizmente abandonou a corrida na primeira volta devido a problemas na embreagem. 

Depois de impressionar em sua estreia, apesar do abandono na corrida, ele assinou com a Benetton. Embora tivesse um acordo de princípio para correr pela Jordan pelo restante da temporada, o contrato não havia sido assinado, de modo que a equipe de propriedade de Eddie Jordan não obteve sucesso ao tentar uma liminar para impedir a transferência do piloto alemão.

Schumacher continuou a correr na F1 até o final de 2006, quando se aposentou pela primeira vez. Ele retornou em 2010 com a Mercedes e se aposentou pela segunda vez no final de 2012. Ao longo de sua carreira, conquistou sete títulos, 91 vitórias, 155 pódios, 68 pole positions e 77 voltas mais rápidas.

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