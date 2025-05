A classificação para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 neste sábado começou com um grande susto no circuito de Ímola. Durante a primeira parte da classificação, o piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, causou uma bandeira vermelha após um forte acidente, com o carro do japonês chegando a capotar antes de atingir a barreira de proteção.

Apenas cinco minutos após o início da sessão, as imagens da transmissão internacional mostravam o carro de Tsunoda parado na caixa de brita do circuito. Pouco depois, as imagens exibiram a escala de seu acidente.

O japonês da Red Bull vinha em volta rápida, quando atacou demais a zebra nas curvas 5 e 6, curvas de alta chamadas de Villeneuve, e perdeu o controle do carro. Ao entrar na caixa de brita, seu RB21 acabou pegando impulso e capotando, batendo com força na barreira de pneus.

A sessão foi imediatamente interrompida, com 12min13s ainda no relógio. Segundo a Red Bull, Tsunoda está ok e foi encaminhado ao centro médico. Em um breve comunicado, a FIA atualizou sobre a situação do japonês:

"Yuki Tsunoda foi levado ao Centro Médico. O painel de iluminação e a correia transportadora de pneus estão sendo reparados no local do acidente".

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

