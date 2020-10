Kimi Raikkonen mostrou que ainda está em forma na primeira volta do GP de Portugal deste domingo (25). O finlandês voou no início da prova e fez 10 ultrapassagens sobre carros de equipes mais fortes em 2020, como Racing Point, Renault, AlphaTauri e Ferrari. O piloto não perdeu tempo e postou o vídeo de sua primeira volta no instagram com uma de suas legendas irreverentes, confira: