O GP do Brasil parece mesmo ser especial para Max Verstappen. O piloto da Red Bull cravou a pole position para a corrida deste domingo, com 1min07s508, apenas 0s123 de Sebastian Vettel.

Verstappen considera que o feito em Interlagos é o terceiro do ano, mas oficialmente é o segundo, já que foi punido quando foi o mais rápido do sábado do GP do México. Desta vez, o piloto fez tudo certo e você pode conferir a volta no vídeo abaixo.

