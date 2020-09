Depois de ver Valtteri Bottas liderar os três treinos livres para o GP da Toscana de Fórmula 1, Lewis Hamilton desbancou o companheiro finlandês na sessão classificatória em Mugello e conquistou sua 95ª pole position na categoria máxima do automobilismo mundial.

O piloto britânico da Mercedes ainda bateu o recorde da pista que recebe uma prova da F1 pela primeira vez. Com a marca de 1min15s144, o hexacampeão mundial superou Bottas por 0s059 e sairá da posição de honra na corrida deste domingo. Veja a volta voadora:

O top-3 do grid de largada é completado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull. Apesar do bom rendimento nas sessões práticas, o piloto não conseguiu acompanhar o ritmo das Mercedes no treino classificatório e ficou a mais de três décimos do pole position.

Hamilton bate Bottas, Leclerc brilha em quinto e Vettel sai atrás de Kimi; veja debate:

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não tem vez'?

Your browser does not support the audio element.

.