Os principais pilotos estavam à caça do tempo de Max Verstappen, que havia saído na frente no início do Q3, no treino classificatório para o GP do México deste sábado. A busca pela pole fez com que qualquer erro fosse fatal na busca de largar na melhor posição do grid.

E foi o que aconteceu com Valtteri Bottas. O piloto da Mercedes perdeu o controle de seu carro na entrada da última curva, antes da reta de chegada do Autódromo Hermanos Rodríguez, e bateu no muro, contornando toda a extensão do traçado, além de ‘varrer’ as barreiras de proteção.

O piloto nada sofreu, mas o carro pareceu bastante danificado. No rádio, um ofegante Bottas demonstrava quão assustador foi o incidente. Confira:

