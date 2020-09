VÍDEO: Veja acidente que tirou Verstappen do GP da Toscana de F1

Piloto da Red Bull, Max Verstappen largou em terceiro no GP da Toscana de Fórmula 1, mas teve problemas no motor e perdeu posições no salto inicial. Logo na sequência, o holandês foi atingido pela Alfa Romeo do finlandês Kimi Raikkonen, dando início a um acidente múltiplo.

O campeão mundial de 2007 seguiu na corrida e terminou em nono, mas Verstappen teve de abandonar, assim como o francês Pierre Gasly, que acabou atingido com sua AlphaTauri e não conseguiu terminar a etapa seguinte à sua vitória no GP da Itália. Veja o incidente:

O evento em Mugello ainda contou com mais batidas e inclusive teve duas interrupções por bandeira vermelha. O vencedor foi o britânico Lewis Hamilton, que superou seu companheiro finlandês de Mercedes, Valtteri Bottas. O tailandês Alex Albon fechou o top-3 com a Red Bull.

Verstappen zicado, acidentes assustadores, polêmica com Bottas e vitória de Hamilton