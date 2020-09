A parte final do segundo treino livre da F1 em Mugello foi movimentado, com direito a bandeira vermelha e punição após a sessão.

Sergio Pérez saiu dos pits quando restavam cerca de 15 minutos e acabou não vendo Kimi Raikkonen em volta rápida. Os dois acabaram colidindo, com o finlandês indo parar na brita.

Pérez ainda conseguiu voltar aos boxes e terminar o treino depois que sessão foi reiniciada. Kimi não conseguiu fazer o mesmo.

Confira como foi o acidente

