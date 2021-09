VÍDEO: Veja batida entre Verstappen e Hamilton em Monza

Após se chocarem em Monza neste domingo, Lewis Hamilton e Max Verstappen vão enfrentar uma investigação pós-corrida no GP da Itália de Fórmula 1.

Os pilotos estavam em uma luta acirrada com Daniel Ricciardo e Lando Norris pelas quatro primeiras posições em Monza durante a fase inicial da corrida.

Após a primeira rodada de paradas, com Ricciardo na liderança, Hamilton emergiu dos boxes em um terceiro lugar, logo à frente de Verstappen, na volta 26. Enquanto o britânico da Mercedes se movia para proteger sua posição, o holandês e Hamilton se chocaram e tiveram que abandonar a prova.

A FIA anunciou que o incidente seria investigado após a corrida.

