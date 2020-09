VÍDEO: Veja como foi a desastrosa relargada de ‘engavetamento’ em Mugello

O GP da Toscana de F1 será inesquecível, não só por ser a milésima corrida da Ferrari, mas pelas duas bandeiras vermelhas da prova, além do primeiro incidente na volta 1.

A primeira bandeira vermelha veio após um verdadeiro ‘engavetamento’. Após a saída do safety car causado pelos primeiros incidentes, o carro de segurança saiu e o finlandês Valtteri Bottas, que liderava o pelotão com a Mercedes, acelerou. Logo depois, desacelerou. Com isso, os carros do fundo do grid foram 'enganados' e houve um grande acidente.

Os pilotos de trás foram iludidos pela aparente aceleração de Bottas e pisaram fundo, mas o finlandês reduziu a velocidade e causou um engavetamento envolvendo um total de quatro carros.

Entre eles, Carlos Sainz, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e o canadense Nicholas Latifi, da Williams.

Veja como foi

F1 2020: GP da Toscana tem acidente bizarro e surpresas no "meio do bolo"; acompanhe debate

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?