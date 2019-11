A Fórmula 1 divulgou os regulamentos que serão implementados na categoria a partir de 2021. De acordo com a F1, as regras têm como objetivo deixar os carros mais aptos a batalhar na pista, com vistas ao equilíbrio.

Também foi confirmada a introdução do teto de gastos, que ficam na casa dos US$ 175 milhões, cerca de R$ 703 milhões. Além disso, há a mudança no design dos novos carros, que terão menos pressão aerodinâmica. Confira no vídeo abaixo e veja a galeria de fotos na sequência:

Confira imagens do que será o novo carro da F1:

