Piloto tailandês da Red Bull, Alexander Albon foi o vice-líder do segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, terminando a 0s090 do canadense Lance Stroll, o mais rápido da segunda sessão prática em Silverstone.

Albon, porém, perdeu o carro na saída da curva Stowe e bateu contra a barreira de pneus, ocasionando bandeira vermelha e consequente interrupção do treino a cerca de 45 minutos do fim da sessão na Inglaterra. Veja o acidente:

Depois do segundo treino livre, o último do dia no circuito de Silverstone, o tailandês falou sobre o acidente: "A traseira se perdeu rapidamente e eu sofri para corrigir. Eu achei que tinha conseguido."

O piloto da Red Bull, porém, viu o lado bom das sessões práticas para o GP da Grã-Bretanha: Acho que definitivamente demos um passo. O carro parece bom. Honestamente, esperávamos que fosse pior."

Entretanto, Albon aposta que a Mercedes está escondendo o jogo: "Tenho certeza de que a Mercedes está se escondendo bastante, então vamos ver. De todo modo, nosso carro parece bem equilibrado."

