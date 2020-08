VÍDEO: Veja o acidente envolvendo Giovinazzi e Russell na Bélgica

O GP da Bélgica de Fórmula 1 não foi tão agitado quanto as provas anteriores, mas teve um acidente importante no princípio da corrida deste domingo no tradicional circuito de Spa-Francorchamps.

Foi quando o piloto italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, perdeu o controle de seu carro e bateu. Na sequência do incidente, uma das rodas do carro 'voou' em direção à Williams guiada pelo britânico George Russell. Confira no vídeo:

Apesar do 'lance', os dois pilotos ficaram bem e não tiveram qualquer tipo de ferimento. A corrida foi vencida pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. Seu companheiro finlandês Valtteri Bottas foi o segundo, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

