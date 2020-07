A F1 recomeçou de maneira agitada, com o GP da Áustria de F1 repleto de polêmicas, quebras de carros, incidentes, punições e um pódio com a presença de Lando Norris.

Mas um dos lances capitais da prova foi o toque entre Lewis Hamilton e Alex Albon. O piloto da Mercedes estava na segunda posição, com pneus duros, enquanto que o jovem da Red Bull estava em uma outra estratégia e tinha o composto macio.

Ao tentar ultrapassar o hexacampeão mundial, um toque colocou o tailandês para fora da pista. Minutos depois, foi anunciado que Hamilton fora punido em cinco segundos.

Confira o vídeo da manobra e tire suas conclusões

PÓDIO - GP DA ÁUSTRIA: Mercedes domina, polêmica Hamilton x Albon e Vettel erra (de novo)

