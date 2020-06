Após a divulgação da primeira parte do calendário 2020 da Fórmula 1, com oito provas confirmadas na Europa, a categoria máxima do automobilismo busca realizar provas fora do continente europeu, a fim de dar um caráter "mundial" ao campeonato deste ano.

Assim, vem sendo cogitada a realização de um GP no traçado externo do circuito de Sakhir, que ficou conhecido como o 'oval' de Bahrein. Para ver como seria um giro na pista barenita, o Motorsport.com simulou uma volta na variante citada do autódromo. Assista:

