VÍDEO: Veja volta que deu pole position a Norris na Rússia

Lando Norris foi o grande nome deste sábado em Sochi, local em que a Fórmula 1 realiza a 15ª etapa do campeonato de 2021. Ele se aproveitou do pouco tempo que restava no cronômetro para a utilização de pneus de pista seca e desbancou as Mercedes, além de ficar à frente de Carlos Sainz e George Russell.

Esta é a primeira pole position da McLaren desde o GP do Brasil de 2012, quando Lewis Hamilton começou à frente em Interlagos.

Veja como Norris domou a pista úmida de Sochi e conseguiu a pole

F1 2021: Veja debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP DA RÚSSIA, com CHUVA e agito em Sochi | Q4

