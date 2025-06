Após encerrar o jejum de pontos brasileiros que vinha desde o final da Fórmula 1 2017, com Felipe Massa, o representante da Sauber Gabriel Bortoleto recebeu o abraço e os parabéns do tetracampeão mundial Max Verstappen após ser o 'piloto do dia' no GP da Áustria, no qual o paulista ficou em oitavo.

"Mandou bem, meu garoto! Grande trabalho", congratulou o holandês antes de uma breve conversa entre os dois acerca do incidente que tirou o piloto da Red Bull da corrida, em cujo início Verstappen foi atingido pelo italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O Motorsport.com mostra no vídeo acima.

Além dos parabéns de Max, o piloto da Sauber também foi congratulado pela própria F1 (abaixo), que fez postagem em português exaltando a atuação de Bortoleto, eleito 'piloto do dia' na votação da categoria, com 30% dos votos -- o segundo mais votado foi o inglês Lando Norris (15%), que venceu com a McLaren.

Outra repercussão interessante da corrida de Gabriel decorre do duelo final entre o brasileiro e seu 'manager' Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin. O bicampeão mundial falou sobre a aposta com o 'pupilo', valendo um jantar. Assista abaixo:

Ao lado de Bortoleto no 'cercadinho' enquanto dava entrevista à mídia espanhola, Alonso foi questionado sobre se Gabriel teria de pagar o jantar, mas 'contrariou' em resposta bem-humorada: "Não, eu pago o jantar!".

