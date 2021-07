Após a 'declaração de guerra' entre o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, os fãs do esporte a motor ficam na expectativa para mais capítulos de uma rivalidade que já abala as estruturas do mundo do automobilismo.

Depois do acidente entre os pilotos no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e da consequente 'troca de farpas' entre ambos em Silverstone, como ficará a relação entre eles daqui para a frente? Verstappen já se consolida como um dos maiores 'antagonistas' de Hamilton na F1?

Como 'rankear' o holandês na comparação com outros grandes pilotos que bateram roda com o britânico nas pistas da categoria máxima? O competidor da Red Bull está 'próximo' de nomes como Fernando Alonso, Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Felipe Massa em termos de rivalidade com o heptacampeão mundial?

Assista ao debate, curta o conteúdo, compartilhe com os amigos e também deixe a sua opinião sobre o assunto na nossa área de comentários, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades no YouTube!

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: