VIDEO: Verstappen pilota Red Bull no gelo austríaco; veja onboard

Campeão mundial de 2021 da Fórmula 1, o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, pilotou no gelo em um evento da marca de energéticos no aeroporto de Zell am See, perto de Kitzbuhel, na Áustria.

O competidor de 24 anos esteve ao lado do piloto austríaco Franky Zorn, um ícone das corridas de moto no gelo. Verstappen guiou o Red Bull RB8, com o qual o alemão Sebastian Vettel foi tricampeão mundial em 2012. Veja:

"Essa foi minha primeira vez no gelo com um carro de Fórmula 1 e eu estava realmente ansioso por isso. Foi muito interessante e muito escorregadio, então tive de ser cuidadoso", afirmou o piloto holandês

"Tudo estava muito gelado, inclusive os freios, e carros de corrida não são desenhados para pilotar no gelo, o que tornou tudo ainda mais difícil, mas foi muito divertido", completou o filho de Jos Verstappen.

O campeão de 2021 usou pneus especiais com cravos da Pirelli, fornecedora oficial das gomas da F1, em um circuito entre a geleira de Kitzsteinhorn e a montanha Grossglockner. Além disso, foi a primeira vez em que o holandês usou seu novo capacete e utilizou o número 1 no carro.

Em 2022, o piloto usará o #1 no seu carro de F1, abandonando seu já tradicional #33 com o qual competiu na categoria máxima do automobilismo desde 2015, quando estreou pela antiga Toro Rosso, atual AlphaTauri.

