O incidente entre Daniel Ricciardo e Lance Stroll foi um dos grandes tópicos de discussão do GP da China de Fórmula 1, e acabou repercutindo ainda durante a corrida, com um registro irreverente da reação de Max Verstappen ao ver o acidente antes do pódio.

Antes da segunda relargada, quando o SC se afastou do pelotão, os pilotos estavam controlando o ritmo próximo ao fim da volta. Mas uma frenagem mais forte de Fernando Alonso no hairpin criou um efeito dominó, forçando os demais pilotos a fazerem o mesmo.

Nessa confusão, Daniel Ricciardo acabou levando uma pancada por trás de Lance Stroll, que levou ao abandono do australiano.

Na antessala do pódio em Xangai, Verstappen, Lando Norris e Sergio Pérez, assistiram aos melhores momentos da corrida antes de subirem para a cerimônia de premiação, e a reação do tricampeão ao incidente chamou a atenção. Assista no vídeo abaixo:

Ricciardo saiu do acidente furioso com Stroll (confira a 'detonada' no vídeo abaixo). O piloto da Aston Martin foi punido com dez segundos pelo incidente. O australiano também acabou punido após a prova, mas por outra questão, por ultrapassar Pierre Gasly durante o primeiro SC da prova. Ele tomou três posições no grid do GP de Miami, em duas semanas.

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º: Veja abaixo o DEBATE sobre o GP da China

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

