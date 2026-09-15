VÍDEO: Visando F1, Câmara testa novamente com a Ferrari

Rafael Câmara é um nome em que devemos ficar de olho quando o assunto é o futuro da Fórmula 1, principalmente pensando em 2027. O brasileiro é um forte candidato a fazer sua estreia na categoria máxima assumindo a vaga de Esteban Ocon, na Haas.

Em meio à disputa acirrada pelo título da Fórmula 2, o piloto também está focando seus esforços em ganhar quilometragem com carros de F1 e tem recebido forte apoio da Ferrari nessa empreitada.

Nesta terça-feira (15), o brasileiro voltou a testar com a equipe de Maranello em Ímola. Câmara está usando o SF-25 para dar mais algumas voltas no traçado e acumular conhecimento sobre as exigências da categoria.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton também participarão de testes com o SF-26 coletando dados e informações sobre os novos pneus Pirelli, já visando à próxima temporada.

Além de Câmara, Dino Beganovic e Arthur Leclerc também farão parte do teste TPC com o SF-25.

Nas redes sociais de Jacopo Rava compartilhou vídeos do brasileiro na pista e confirmou que Câmara cumpriu cerca de 200 quilômetros, variando entre ritmo de classificação e corrida.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Câmara testa com a Ferrari em 2026. Durante as férias da categoria, o piloto também teve a oportunidade de dar algumas voltas com um carro antigo da equipe, além de ter participado de um teste com a própria Haas.

Segundo informações do ge, o brasileiro ficou muito bem colocado entre os pilotos que receberam a oportunidade - Leo Fornaroli, Jack Doohan e Ryo Hirakawa. O próprio Ayao Komatsu declarou que Rafa foi impressionante.

A decisão sobre quem assumirá a vaga de Ocon em 2027 deve ser tomada nos próximos dias, mas o anúncio ainda não tem data. O Motorsport.com Brasil apurou que, durante o GP da Espanha, em Madri, os pilotos, agentes e o alto escalão da Haas se encontraram para discutir os resultados e dar início às negociações oficiais.

A Ferrari está confiante de que o piloto de sua academia demonstrou todo o talento e velocidade necessários para corroborar sua contratação.

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!