Villeneuve opina sobre novas regras da F1: "Depende se você perguntar ao piloto ou ao fã"
Campeão de 1997 da F1 afirmou que o novo regulamento para 2026 criou um novo e empolgante estilo de corrida
Campeão da Fórmula 1 em 1997, Jacques Villeneuve deu sua opinião sobre os novos regulamentos do Campeonato Mundial antes do GP da China.
A temporada 2026 trouxe uma nova era de regulamentos para a F1, que apresentam mudanças significativas, incluindo uma unidade de potência com uma divisão de quase 50/50 entre o motor de combustão interna e o de energia elétrica, aerodinâmica ativa, modo de ultrapassagem e carros menores e mais leves.
As novas regras receberam uma resposta mista dos fãs e pilotos após o GP da Austrália, que abriu a temporada. Embora ainda seja cedo no ano, Villeneuve compartilhou sua opinião inicial sobre as mudanças.
“Depende se você perguntar ao piloto ou ao fã de corridas que quer ver um bom espetáculo”, disse o canadense à Sky Sports F1 em Xangai. “No fim das contas, tivemos uma boa corrida em Melbourne e é isso que queremos ver: o melhor piloto ainda encontrará uma maneira de ser melhor com o regulamento".
“O que vimos é que não se tratava necessariamente da pilotagem, mas de como eles estavam usando essa energia, e foi uma disputa muito boa entre [Charles] Leclerc e [George] Russell. Um novo conjunto de habilidades, e foi emocionante de assistir".
A Mercedes saiu na frente até agora. A equipe de Brackley conseguiu transformar uma largada em 1-2 no GP da Austrália em um resultado final de 1-2, com Russell conquistando a primeira vitória do ano, apesar de uma batalha inicial com Leclerc, da Ferrari.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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