Max Verstappen fez história em 2015, quando, aos 17 anos, estreou na Fórmula 1. Algum tempo depois, esse início 'prematuro' fez a categoria decidir que pilotos deveriam ter no mínimo 18 anos para competir. Uma década mais tarde, o holandês ocasionou mais uma mudança nas regras de uma categoria do automobilismo, dessa vez, em Nordschleife.

Para correr na NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie, categoria de endurance em Nurburgring) com um carro GT3, os pilotos precisavam da Permissão Grau A, concedida pela DMSB (Federação Alemã de Automobilismo). Para obtê-la, havia exigências teóricas, voltas com instrutor e participação em corrida com um carro adaptado, que fosse menos potente. Para fazer sua estreia na categoria, Verstappen passou por todas essas etapas, utilizando um Porsche 718 Cayman GT4 CS limitado a 300 cv.

Duas semanas depois dos primeiros testes, o tetracampeão voltou ao circuito e participou de sua primeira corrida oficial, pilotando uma Ferrari 296 inscrita pela Emil Frey Racing e tendo como companheiro de equipe Chris Lulham, piloto que faz parte de sua equipe de automobilismo virtual, a Red Line simracing team, e também teve que conseguir a Permissão A. A dupla venceu a prova.

Essa semana, a Federação Alemã anunciou uma revisão histórica dos requisitos para obtenção da licença. Pela primeira vez, corridas virtuais (sim racing), especificamente a DNLS (categoria de corrida virtual da NLS, Nürburgring Langstrecken-Serie) será considerada como experiência para a licença da pista real.

"Desde a criação da DNLS em 2020, sabemos que o simracing não é apenas um passatempo divertido, mas reflete a realidade de forma mais do que adequada", disse Christian Vormann, diretor esportivo da VLN que, no ano passado, além de seu papel como diretor de prova na corrida 'real', também supervisionou corridas virtuais em Nordschleife.

"Além disso, a recente participação de Max Verstappen em uma corrida da NLS mostrou o quão importante é a preparação virtual, especialmente no notório Nordschleife", adicionou. "Sem dúvida, como tetracampeão mundial de Fórmula 1, ele é um piloto excepcionalmente habilidoso, mas ele ter conseguido vencer sua primeira corrida de GT3 de forma absoluta surpreendeu muitos".

"Verstappen completou inúmeras voltas no ‘Inferno Verde’ na simulação do iRacing, incluindo na DNLS. Ele se adaptou extremamente rápido. A Federação Alemã merece grande elogio por este passo ousado de reconhecer o simracing como comprovação para a Permissão, e estamos orgulhosos de oferecer a DNLS como a primeira plataforma a fazer isso", disse Vormann.

Não é comum que órgãos reguladores do automobilismo façam mudanças tão drásticas como essa e menos ainda que elas sejam diretamente e publicamente ligadas a performance de um só piloto, independentemente de quem o seja. Diante desse cenário, podem surgir questionamentos sobre a segurança de todo o processo, mas Robin Strycek, coordenador esportivo da DMSB que assumirá a chefia de esportes da Federação garante que a organização está tomando todas as precauções para garantir que todos fiquem seguros.

"A DNLS é bem-sucedida não apenas por sua grade internacional e altamente competitiva, mas também por seu conjunto geral profissional e baseado na realidade", falou. "Paralelamente à organização da NLS, a Porsche está representada pelo PEETN [programa oficial de simulação da Porsche], e comissários e oficiais da NLS real e do cenário do automobilismo estão ativamente envolvidos".

As novas regras

Agora, pilotos que têm uma licença internacional 'D' (Circuito) ou superior podem contar sua participação na DNLS (categoria virtual de endurance de Nurburgring) como experiência para obter uma permissão B. Eles devem completar 3 das 4 corridas de inverno da DNLS, estando classificados e de maneira 'limpa'.

Além dessa exigência, é necessário participar do teste RCN (Rundstrecken‑Challenge, série de corridas de resistência e treinos cronometrados no Nordschleife), onde se avalia a consistência, segurança e respeito às regras. Aqui, basta um dos dois pilotos de uma dupla completar os requisitos. Anteriormente, os pilotos precisavam participar de duas corridas da RCN ou competir sozinho em um único evento. O caminho feito por Verstappen (de licença “D” para “B” via curso teórico e aulas + corrida no carro de menor desempenho) continua sendo aceito.

A decisão de legitimar simuladores como forma de treinamento para a pista real é algo inédito para Nordschleife e pode acarretar em mudanças significativas no futuro. Para amadores, o custo da licença é reduzido, pois menos testes RCN são necessários e, para profissionais, as exigências são simplificadas, requerendo menos tempo.

Verstappen já já manifestou interesse em correr nas 24 Horas de Nürburgring em 2026 e, com as novas regras, isso fica mais viável para outros pilotos virtuais experientes também. Veremos mais nomes conhecidos em Nordschleife no ano que vem?

