A Fórmula 1 confirmou, na manhã desta terça-feira, que a volta da categoria ao circuito italiano de Ímola, ausente do calendário desde 2007, terá uma programação de dois dias e apenas um treino livre de 90 minutos.

O GP da Emília-Romanha, portanto, terá sua única sessão prática às 10h do horário local no sábado. O treino de classificação ocorre às 14h (10h de Brasília). A corrida começará no dia seguinte, às 13h10 (9h10 de Brasília), mais cedo que de costume em provas da Europa.

"Ímola, sendo um evento de dois dias, será obviamente um novo desafio para todos nós, e acho que ainda há discussões em andamento sobre os detalhes do formato", disse o chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl.

A adoção do formato de dois dias visa a permitir às equipes um dia a mais para deslocamento de equipamentos e pessoal desde Portimão, onde será disputado GP de Portugal no fim de semana anterior. O autódromo do Algarve fica a cerca de 2.400 km de Imola.

Além disso, a experiência da F1 em Ímola, com apenas dois dias de atividades, é um teste que servirá como base de análise para as próximas temporadas. O formato é visto como uma forma de reduzir os custos das equipes.

De todos os pilotos em atividade na F1 atual, apenas um deles, o campeão mundial Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, disputou corridas em Ímola. A pista, porém, passou por modificações no seu traçado e também por reformas estruturais nos últimos anos.

Três GPs italianos em 2020

Sede da etapa chamada de GP de San Marino entre 1981 e 2006, o circuito de Ímola receberá a terceira prova italiana da F1 em 2020. A primeira delas é o GP da Itália, em Monza. Depois, vem o GP da Toscana, em Mugello, pista que receberá a categoria pela primeira vez neste ano.

Famoso pelas mortes do austríaco Roland Ratzenberger e do brasileiro Ayrton Senna, Ímola passou por mudanças após o fatídico evento de 1994. A alteração mais significativa foi na curva Tamburello, na qual Senna bateu. Foi uma introduzida uma chicane no trecho.

O GP da Emília-Romanha entrou na calendário da F1 em 2020 muito em função dos cancelamentos das etapas americanas da categoria. Para substituir as provas de Estados Unidos, Canadá, México e Brasil, foram confirmadas mais três corridas na Europa.

Além de Ímola e Portimão, já mencionados, também foi promovida a volta do pista alemã de Nürburgring ao calendário da F1. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra a programação confirmada da categoria até o momento:

Rodada Grande Prêmio Circuito Data 1 GP da Áustria Spielberg '' 5 de julho 2 GP da Estíria 12 de julho 3 GP da Hungria 19 de julho 4 GP da Grã-Bretanha Silverstone '' 2 de agosto 5 GP de 70 Anos da F1 9 de agosto 6 GP da Espanha 16 de agosto 7 GP da Bélgica 30 de agosto 8 GP da Itália 6 de setembro 9 GP da Toscana 13 de setembro 10 GP da Rússia 27 de setembro 11 GP de Eifel 11 de outubro 12 GP de Portugal 25 de outubro 13 GP da Emília-Romanha 1º de novembro

*Provas realizadas sem público e com protocolos de segurança contra o coronavírus

