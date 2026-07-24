“Vou torcer seu pescoço como o de uma galinha”: Pai de Antonelli dá 'bronca' após erros na F1

Um dos problemas que o líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, Kimi Antonelli, enfrenta em 2026 é a questão dos limites de pista. O italiano da Mercedes revelou que, além do aviso calmo pelo engenheiro de corrida Peter Bonnington, ele recebeu uma 'bronca pesada' do próprio pai.

“Acho que vocês sabem que, às vezes, gosto de usar a pista um pouco demais”, disse Kimi à imprensa, incluindo o Motorsport.com, antes do GP da Hungria.

“É algo em que estou tentando melhorar. Olho para trás, para Spa, e as duas vezes em que excedi os limites da pista foram muito estúpidas – eu pensei: ‘O que diabos estou fazendo?' Às vezes, durante uma corrida, posso precisar ultrapassar os limites. Mas se eu fizer isso quando não for necessário, posso acabar me metendo em apuros".

“Então, com certeza, é algo em que estou trabalhando. Sem dúvida, meu pai foi um dos primeiros a me dizer isso depois da corrida [na Bélgica]".

“Ele disse: ‘Parabéns, mas…’ – sempre tem um ‘mas’, você sabe – ele me disse: ‘Se eu te vir excedendo os limites da pista de novo sem motivo, vou torcer seu pescoço como se fosse uma galinha’".

Kimi Antonelli ultrapassou os limites da pista em Spa Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Está na natureza dos pilotos de corrida ultrapassar os limites do que é possível ou aceitável; daí a existência de penalidades por exceder os limites da pista. Em algumas curvas, é possível ganhar tempo de volta cortando pela zebra interna ou passando por cima da zebra de saída.

O último caso é o mais comum, especialmente se a curva for seguida por uma longa reta, já que os pilotos tentam manter uma alta velocidade na curva – mas a prática é mal vista por motivos de segurança. Sair da pista aumenta o risco de acidente e pode arrastar brita e detritos para o asfalto.

Exceder os limites da pista durante a classificação significa que o tempo do piloto será anulado. Já se isso ocorrer quatro vezes durante uma corrida, ele recebe uma penalidade de cinco segundos.

Isso já aconteceu com Antonelli duas vezes este ano. Em Barcelona, não teve efeito no resultado porque Kimi abandonou a corrida devido a um problema técnico, e a penalidade foi aplicada após a corrida (o que por si só foi controverso, pois o sistema de detecção da FIA inicialmente não identificou a quarta violação).

Na corrida sprint de Miami, isso custou pontos a Antonelli porque, tendo terminado em quarto lugar na pista, ele foi rebaixado para o sexto lugar quando a penalidade foi aplicada. Felizmente para ele, as provas de sábado valem menos pontos de qualquer maneira.

É digno de nota que, desde Barcelona, Bonnington tem se empenhado em encontrar um equilíbrio entre incentivar Antonelli a se esforçar mais quando necessário e dar avisos antecipados sobre os limites da pista – geralmente após dois “alertas”, em vez de três, quando o risco de uma penalidade se tornaria crítico.

“Ter uma equipe incrível ao meu redor, ter uma família incrível ao meu redor, tem me ajudado ao longo dessa jornada até agora e continua me ajudando”, disse Antonelli.

“Meu pai é como se fosse meu porto seguro, porque compartilhamos muitas coisas juntos, e eu sempre gosto de ouvir o ponto de vista dele depois das sessões, depois de uma corrida, depois da classificação, porque é assim que temos feito desde os tempos do kart".

“E também ter alguém como ele ao meu lado nessa jornada, especialmente em um ano como este, é muito importante para ter o apoio da família, principalmente de alguém que me conhece melhor do que ninguém. Então, com certeza, ele ainda desempenha um papel fundamental".

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