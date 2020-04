Wilsinho Fittipaldi passa por cirurgia de emergência em São Paulo

Um dos gigantes do automobilismo brasileiro, Wilson Fittipaldi passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, para sanar um quadro de hemorragia cerebral. O ex-piloto de 76 anos sofreu uma queda dias antes e começou a perder funções neurológicas com o passar do tempo, tendo dificuldades de caminhar e com esquecimentos.

Após exames, uma cirurgia foi realizada com a equipe do Dr. Erich Fonoff, na madrugada de domingo para segunda-feira, que durou cerca de quatro horas, sendo encaminhado para a UTI logo em seguida.

A esposa de Wilsinho, Rita, confirmou que as complicações neurológicas do ex-piloto podem ter vindo de uma cirurgia realizada em novembro, para combater o Mal de Parkinson. Segundo ela, os médicos haviam detectado acúmulo em um dos pequenos vasos, fato piorado devido à queda.

Segundo apurou o Motorsport.com, Wilsinho está na UTI, lúcido e com boa evolução, tendo conversado por telefone com o filho Christian. A previsão é de saída da unidade intensiva nesta quarta-feira e, ocorrendo tudo como esperado, ele poderá ter alta já no próximo fim de semana.

Wilsinho, filho do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi e irmão de Emerson Fittipaldi, competiu na F1 em três temporadas, 1972, 1973 (a única completa) e 1975, tendo passado antes pela Fórmula Ve, nos anos 1960. O melhor resultado como piloto da maior categoria do automobilismo mundial foi um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, realizado em Nurburgring, além da terceira colocação no GP do Brasil de 1972, mas que não valia pontos para o campeonato.

Wilsinho também foi parte importante da equipe Copersucar-Fittipaldi, como piloto no ano da estreia da escuderia brasileira e também diretor da equipe, até o início dos anos 1980, com o fim do time. Depois chegou a competir na Stock Car e se dedicou na carreira de Christian.

Confira imagens de Wilson Fittipaldi na F1