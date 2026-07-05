O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que seu jovem astro, Kimi Antonelli, está demonstrando todas as “qualidades” necessárias para se tornar um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, após conquistar a pole position para o GP da Grã-Bretanha.

Antonelli superou Charles Leclerc, da Ferrari, por quase dois décimos, conquistando sua quinta pole de 2026, no mesmo dia em que o piloto de 19 anos ultrapassou Lewis Hamilton para vencer a corrida sprint em Silverstone.

A pole de Antonelli é ainda mais impressionante considerando que, nas voltas finais do Q3, ele foi enviado para a pista primeiro, o que provocou uma reação irritada da parte dele, mas algo que ele ainda assim conseguiu superar.

"Portanto, esta é a mais recente demonstração de domínio do jovem italiano na atual temporada, já que cinco vitórias em oito corridas o deixam na liderança do campeonato e 43 pontos à frente de seu companheiro de equipe, George Russell, o vice-líder".

“Ele ainda não ganhou o campeonato mundial, então sempre precisamos considerar o panorama geral, pois ele está sendo comparado aos grandes”, disse Wolff à Sky Sports. "Acho que ele tem todas as características para ser um grande piloto, mas é preciso garantir os resultados e, sim, ele não demonstra nenhuma fraqueza".

“Ele ficou um pouco na defensiva, mas não há problema; como qualquer piloto, ninguém gosta de ser o primeiro a sair. Ele fez esse comentário no pitlane e depois deixou isso de lado. É um caso isolado. Isso não influencia em nada sua capacidade de pilotar rápido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Se Antonelli se tornar campeão mundial em 2026, ele será o mais jovem a conquistar o título, quebrando o recorde atual detido por Sebastian Vettel, que tinha 23 anos e 134 dias quando triunfou em 2010.

Portanto, o desempenho do italiano é certamente impressionante, e ainda mais quando se leva em conta o salto que ele deu a partir de 2025, ano em que passou por uma temporada de estreia marcada por altos e baixos.

Houve momentos em que o piloto da Mercedes cometeu erros cruciais, deixou que a pressão das corridas em casa o afetasse e conquistou apenas dois pontos nas nove etapas intermediárias do campeonato.

Antonelli acabou terminando em sétimo no campeonato, 169 pontos atrás do impressionantemente consistente Russell, que era o grande favorito na pré-temporada para o título de 2026.

Wolff acrescentou: “É um prazer assistir. Dá para ver a diferença de tempo ficando cada vez menor, e sem erros. Eu diria que ele está realmente se saindo bem, considerando que é apenas seu segundo ano. Ele está competindo em um nível altíssimo".

“Ele teve uma temporada muito ruim no ano passado, enquanto George estava se saindo muito bem. Mas acho que ele provavelmente foi vítima da pressão, do novo ambiente que se impõe a você — ele tinha apenas 18 anos".

“Nesse sentido, é notável como ele começou com tudo no início deste ano. É quase como se fosse experiente e maduro, mas ele tem apenas 19 anos".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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