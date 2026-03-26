Wolff defende 'nova F1' e acredita que "mais de 90% dos fãs acham corridas divertidas e emocionantes"

Enquanto as críticas à Fórmula 1 de 2026 se multiplicam após apenas duas corridas — com vozes tão contundentes quanto a de Max Verstappen —, Toto Wolff decidiu seguir na direção oposta. O chefe da Mercedes não só não acredita no 'discurso pessimista', como trabalha para desmontá-lo.

Wolff defende que o problema não está no regulamento, mas em quem o interpreta. “Não é que todos estejam reclamando, mas sim que alguns pilotos têm problemas com o complexo sistema de gerenciamento eletrônico”, explicou em declarações ao oe24.

A grande mudança de 2026, os quase 50% de potência elétrica que obrigam o gerenciamento de energia quase volta a volta, transformou a forma de pilotar e aí está a origem do barulho. Mas o austríaco coloca o foco em outro lugar: no espectador.

“Mais de 90% acham que agora temos corridas divertidas, emocionantes e interessantes", acrescentou. A frase soa quase como uma resposta direta a Verstappen, que chegou a dizer que quem gosta desse tipo de corrida “não entende a Fórmula 1”. São duas visões opostas e duas formas de entender o espetáculo, tudo em meio a um campeonato que ainda está definindo sua identidade.

A linha tênue entre espetáculo e domínio

O discurso de Wolff, é claro, não deve vir sem contexto, pois a Mercedes começou 2026 com tudo. E quando se vence — com folga —, é mais fácil ver o copo meio cheio. Ainda assim, ele rejeita qualquer insinuação de que o domínio de sua equipe possa matar a emoção.

“As duas primeiras corridas mostram uma realidade completamente diferente. Não me preocupa que se torne chato", disse.

E ele tem argumentos. Em Melbourne e na China houve disputa nas primeiras voltas, especialmente com a Ferrari, que deu trabalho antes que a gestão de energia — e o ritmo puro — inclinassem a balança para a Mercedes.

Além disso, Wolff lança um aviso que soa quase como uma ameaça aos seus rivais: isto ainda está apenas começando. “Temos um bom ritmo, mas a Ferrari também. A McLaren vai nos alcançar e os outros aprenderão rapidamente a gerenciar seus motores”, falou.

Além do desempenho, o debate de fundo é outro: o que deve ser a Fórmula 1? Um esporte fiel à sua essência… ou um que se adapta a novos públicos? Wolff tem clareza e não se compromete com ninguém.

“No esporte, é preciso sempre evoluir. É preciso respeitar as duas posições, a dos tradicionalistas e a dos novos fãs", compartilhou. A reflexão resume perfeitamente o momento atual do campeonato, de uma F1 em transição, onde a tecnologia mudou as regras do jogo e nem todos estão confortáveis com isso.

O próprio Wolff admite que nem tudo é perfeito. Especialmente na classificação, onde a gestão de energia pode tirar um pouco da clareza do espetáculo. “Talvez a única coisa que poderíamos melhorar seja o formato da classificação, onde deveríamos reduzir um pouco a gestão de energia”, comentou.

Mas a mensagem final é clara: isso não é um problema, é um processo. Enquanto alguns veem uma F1 artificial, outros veem uma nova era ser construída. E, por enquanto, quem lidera essa narrativa… também lidera na pista. Coincidência ou não.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!