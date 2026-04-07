Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1

A possibilidade de Max Verstappen estar considerando uma aposentadoria ao fim desta temporada tornou-se, inesperadamente, um dos grandes temas do início de 2026 na Fórmula 1. Um cenário que, há apenas algumas meses, parecia impossível, mas que vem ganhando força a cada declaração dada pelo holandês.

Durante o GP do Japão, Toto Wolff, chefe da Mercedes, falou à respeito para a Sky Sports Alemanha alegando que a categoria não se pode dar ao luxo de perder uma das suas maiores estrelas.

“Max é, obviamente, alguém que também tem suas emoções. E acredito que, para ele, o principal é aproveitar as corridas. Posso imaginar perfeitamente que talvez isso não esteja acontecendo neste momento”, explicou.

Longe de alimentar rumores sobre uma possível mudança de equipe — algo que ele próprio já descartou em diversas ocasiões —, Wolff quis se concentrar no impacto global que uma hipotética saída do tetracampeão teria: "Certamente seria bom se não perdêssemos Max de uma maneira geral."

No entanto, o austríaco voltou a fechar qualquer porta para uma contratação imediata, reafirmando sua confiança em sua dupla atual: “Como já disse, para nós tudo está claro com nossos dois pilotos. Não vamos mudar isso”.

Um mal-estar que vai além do desempenho

As palavras de Wolff não caem no vazio. Elas surgem após semanas de crescente inquietação em torno de Verstappen, especialmente depois de suas críticas ao regulamento de 2026 e a uma Fórmula 1 que, segundo ele mesmo deixou escapar, já não lhe parece tão agradável.

Nesse contexto, as recentes declarações de seu pai, Jos Verstappen, não fizeram mais do que acirrar o debate. “Ouve-se gente dizer que tudo é uma questão de se acostumar, mas tenho certeza de que Max Verstappen não vai gostar disso”, afirmou o ex-piloto.

Além do desempenho — com a Red Bull e o holandês longe de seu domínio habitual —, o foco está na sensação ao volante. E aí, o diagnóstico é preocupante: “Pilotar esses carros não representa um desafio para ele”.

Mas o mais chamativo veio ao abordar diretamente o estado de ânimo do multicampeão: “Sinceramente, me preocupa que Max Verstappen perca a motivação. Pilotar um F1 costumava ser o melhor do mundo para ele”, concluiu.

O caso de Verstappen revelou uma questão de fundo que vai além de um único piloto, o impacto do novo regulamento na essência do esporte. A gestão de energia, a impossibilidade de explorar o carro ao máximo na classificação ou a sensação de ultrapassagens mais artificiais têm sido algumas das críticas recorrentes.

Em meio a esse cenário, a figura de Max —dominador indiscutível da era anterior— atua como termômetro do campeonato. E por isso, vozes como a de Wolff ganham especial relevância. Porque, além de rivalidades passadas ou contratações frustradas, há uma ideia que começa a se impor no paddock: perder Verstappen não seria apenas uma notícia, seria um golpe para toda a Fórmula 1.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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