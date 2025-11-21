Após Toto Wolff confirmar que vendeu 15% das ações da equipe de Fórmula 1 da Mercedes para o CEO da empresa de cibersegurança Crowdstrike, o bilionário americano George Kurtz, o valuation (ou o valor) atualizado da escuderia das 'Flechas de Prata' foi revelado. O chefe do time de Brackley explicou como a Mercedes F1 ficou tão valorizada no mercado.

Avaliada em 4,6 bilhões de libras esterlinas, ou mais de R$ 32 bilhões, a notícia que Wolff já buscava um comprador para uma parte das ações da Mercedes já circulava no paddock. Esse valor colocou a equipe Mercedes de Fórmula 1 entre as cinco mais valiosas do mundo dos esportes.

Agora, Toto, em entrevista à Sky Sports, analisou o que levou a venda e como o valor ficou tão alto. “Acho que isso mostra um bom desenvolvimento porque as equipes se tornaram sustentáveis e lucrativas", começou.

“Não é apenas uma avaliação tirada do nada. Quando você olha para nossas receitas e fluxos de caixa, estamos entre as cinco, talvez três equipes esportivas mais lucrativas do mundo, e é daí que vêm essas avaliações. Foi o trabalho de muitos anos e o esporte está em um bom momento".

Wolff vendeu 15% de sua holding (empresa controladora de ações de subsidiárias). Como o chefe da equipe possui um terço da Mercedes F1, essa participação de 15% representa 5% das ações da equipe.

Kurtz também comentou sobre sua nova aquisição. “Vencer em corridas e em cibersegurança requer velocidade, precisão e inovação,” disse ele. “Milésimos de segundo importam. A execução conta. Dados vencem".

“A tecnologia está remodelando a vantagem competitiva e a capacidade humana em todos os lugares, inclusive no automobilismo. Estou animado para ajudar a equipe a acelerar com segurança".

Toto Wolff, Mercedes Foto por: Hector Vivas / Getty Images

A venda da participação ocorreu antes do GP de Las Vegas de 2025, que marca o primeiro dos três finais de semana de corrida da temporada. A equipe de Brackley está atualmente em segundo lugar no campeonato de construtores e espera defender sua posição contra a Red Bull e a Ferrari nas últimas três etapas.

Os pilotos da Mercedes, George Russell e Andrea Kimi Antonelli terminaram em nono e 10º lugar na primeira sessão de treinos em Las Vegas.

“Obviamente, a pista estava muito suja e o que aprendemos? Sim, é muito difícil quando você faz os tempos de volta, se alguém fizer cinco minutos depois, obviamente terá muito mais aderência,” disse Wolff. “E nossos longos stints foram bons, isso foi encorajador, e vamos ver como tudo isso se desenrola em uma volta rápida".

