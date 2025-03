George Russell está tendo uma ótima temporada na Fórmula 1, apesar de ser levemente discreto, já que o foco está nas disputas internas na McLaren. O britânico subiu no pódio nas duas primeiras corridas do ano e está a nove pontos de Lando Norris, líder do campeonato.

Esse cenário traz esperanças para o chefe da Mercedes, Toto Wolff, que, inclusive, faz colocações curiosas sobre as habilidades de seu piloto.

"Nunca dou nota 10 a ninguém, porque acho que sempre há espaço para melhorias. Nunca vimos uma corrida perfeita, mas dadas todas as condições que George enfrentou na China, foi um 10", disse Wolff com alegria ao Motorsport.com e outros veículos.

"Ele aproveitou ao máximo seu carro, os pneus, a estratégia e dirigiu de forma brilhante. Tivemos todas as grandes histórias sobre Lewis [Hamilton], o maior nome do esporte nos trocou pela Ferrari, e Kimi [Andrea Antonelli] chegou como o piloto mais jovem com enorme potencial, mas pouco se falou sobre George".

De acordo com Wolff, isso é injustificado. O austríaco está convencido de que Russell se colocou entre os melhores pilotos da categoria.

"Eu sempre disse que isso não é verdade, porque ele é um dos melhores pilotos. Se você me pedir para citar três nomes que vejo como os melhores pilotos, ele está definitivamente entre os três, se não entre os dois primeiros. E ele está se encaminhando rapidamente para o primeiro lugar. George é um guerreiro, dentro e fora do carro".

Chances de título?

Como mencionado, o desempenho consistente de Russell manteve a distância relativamente pequena para o topo, mas ele tem certeza de que competir pelo título é uma tarefa impossível. O piloto ainda vê que a McLaren está muito à frente.

Porém, para Wolff o cenário pode mudar de acordo com o andar da carruagem ao longo da temporada, principalmente com as mudanças obrigatórias das asas flexíveis.

"Ele está batendo mais na porta [pelo título]! A julgar por Melbourne, sua declaração foi justificada, mas na China chegamos mais perto. Precisamos analisar alguns finais de semana de corrida para ver em que pé estamos, porque no sábado [na corrida de sprint] todos nós dissemos que o domínio da Ferrari está de volta e maior do que nunca, mas no domingo eles deixaram escapar".

"Não devemos nos deixar levar pela euforia e pela depressão, isso muda a cada dia, mas depois de algumas corridas saberemos basicamente em que posição estamos".

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!