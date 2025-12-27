A Cadillac ganha um reforço importante para seu programa de Fórmula 1 às vésperas de sua estreia no Mundial. Ex-engenheiro de corridas de Charles Leclerc, Xavier Marcos Padros trocará o programa da marca americana no WEC na IMSA para assumir o papel de engenheiro-chefe de corridas.

A informação veio à tona através do PlanetF1. Padros entrou na F1 em 2010, primeiro na extinta HRT e depois na Williams, onde trabalhou com Felipe Massa como engenheiro de desempenho. Em 2015, trocou a categoria pela NASCAR, com a Richard Childress.

Porém, em 2018, o espanhol retornou à F1 para assumir a função de engenheiro de corrida de Leclerc na Ferrari a partir da temporada 2019, criando uma relação forte com o monegasco até maio de 2024, quando foi transferido pela Scuderia para "outros programas importantes dentro da empresa", com Bryan Bozzi assumindo o comando do rádio do piloto.

Xavier Marcos Padros, engenheiro da Ferrari Foto: Ferrari

No início de 2025, foi anunciado que Padros estava se desligando da Ferrari para assumir o cargo de diretor técnico do programa da Cadillac, trabalhando tanto com a equipe do WEC quanto da IMSA. Mas, agora, o espanhol volta a trabalhar com a F1, assumindo a função antes do início da próxima temporada, quando seu período de quarentena com a equipe de Maranello deve se encerrar.

