LEGO terá carro no grid da F1 Academy em 2026

O Grupo LEGO e a F1 Academy fecharam um acordo de vários anos para que a empresa de brinquedos tenha um carro no grid de 2026 na categoria exclusivamente feminina.

Na véspera do GP de Las Vegas, a diretora da F1 Academy, Susie Wolff, e a diretora de marketing da LEGO, Julia Goldin, apresentaram a parceria, com a piloto holandesa Esmee Kosterman, de 20 anos, usando o esquema de cores vibrantes do carro LEGO no grid da categoria de 2026.

Ex-piloto de kart e F4, Kosterman fez sua estreia na F1 Academy em agosto, na corrida de Zandvoort, sua casa, como uma entrada curinga.

"Estamos muito orgulhosos de receber o Grupo LEGO como parceiro oficial da F1 Academy", disse Wolff. "Essa colaboração não se trata apenas da possibilidade de construir um carro LEGO da F1 Academy, mas também de acreditar no que é possível. Com nosso primeiro produto de parceria, os fãs poderão criar algo que representa oportunidade e representação".

"Esperamos que todas as meninas que pegarem essas peças vejam mais do que apenas um modelo, elas vejam a si mesmas, seu potencial e seu lugar no mundo do automobilismo, seja como fã, engenheira, piloto ou líder. Juntos, estamos desafiando as percepções ultrapassadas de quem pertence ao automobilismo e capacitando a próxima geração de jovens mulheres a construir seus próprios caminhos".

Goldin, CMO da LEGO, acrescentou: "A F1 Academy está nivelando o campo de jogo no automobilismo, dando às jovens atletas um caminho claro para alcançar seus sonhos nas camadas superiores do esporte. Mal podemos esperar para ver a LEGO Racing se juntar ao grid da F1 Academy e estamos muito animados por ter Esmee como nossa piloto".

"Pela primeira vez, os fãs podem ter em suas mãos seu carro LEGO favorito da F1 Academy, e estou entusiasmado por estarmos garantindo a representação feminina em brinquedos de corrida para meninas. Esperamos que a infusão de brincadeiras e criatividade da LEGO neste esporte emocionante inspire a próxima geração de jovens mulheres no automobilismo, bem como as construtoras de amanhã, de que tudo é possível".

A LEGO anunciou que o conjunto de construção de 201 peças, que está disponível para pré-encomenda, será lançado em março de 2026.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!