Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027
Ao Motorsport.com, pilota da Racing Bulls confirmou que pilotará em uma categoria nacional no ano que vem
Foto de: Meg Oliphant / Getty Images
Rafa Ferreira, pilota da Racing Bulls na F1 Academy retornará ao Brasil em 2027.
Estreando na NASCAR Brasil neste fim de semana em Chapecó, a catarinense revelou ao Motorsport.com Brasil que não seguirá na F1 Academy na próxima temporada e dará início a uma nova etapa na carreira.
"Não vou continuar. Você pode fazer dois anos na cateogria e as regras para fazer um terceiro são diferentes, então, vou terminar meus dois anos e vou voltar para fazer alguma outra coisa aqui no Brasil. Estou procurnado uma categoria nova para voltar, fazer uma carreira longa aqui", destacou.
Rafa competiu em território nacional em 2023 e 2024, no grid da Fórmula 4 Brasil. Foi a primeira mulher a vencer uma etapa da categoria, em 2024, e encerrou o ano em quarto lugar. Em outrubro do mesmo ano, foi confirmada na F1 Academy pela Racing Bulls para o ano seguinte.
Em 2025, conquistou 18 pontos e encerrou o ano na 12ª colocação. No fim da temporada, renovou com a RB para 2026. Em abril deste ano, foi anunciada como embaixadora da Ford no Brasil. Atualmente, tem 27 pontos e é a 12ª colocada, restando apenas a etapa de Las Vegas para encerrar o campeonato.
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