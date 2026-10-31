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F1 Academy

Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027

Ao Motorsport.com, pilota da Racing Bulls confirmou que pilotará em uma categoria nacional no ano que vem

Isa Fernandes
Isa Fernandes
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Rafaela Ferreira, Campos Racing

Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Rafa Ferreira, pilota da Racing Bulls na F1 Academy retornará ao Brasil em 2027.

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Estreando na NASCAR Brasil neste fim de semana em Chapecó, a catarinense revelou ao Motorsport.com Brasil que não seguirá na F1 Academy na próxima temporada e dará início a uma nova etapa na carreira. 

"Não vou continuar. Você  pode fazer dois anos na cateogria e as regras para fazer um terceiro são diferentes, então, vou terminar meus dois anos e vou voltar para fazer alguma outra coisa aqui no Brasil. Estou  procurnado uma categoria nova para voltar, fazer uma carreira longa aqui", destacou.

Rafa competiu em território nacional em 2023 e 2024, no grid da Fórmula 4 Brasil. Foi a primeira mulher a vencer uma etapa da categoria, em 2024, e encerrou o ano em quarto lugar. Em outrubro do mesmo ano, foi confirmada na F1 Academy pela Racing Bulls para o ano seguinte. 

Em 2025, conquistou 18 pontos e encerrou o ano na 12ª colocação. No fim da temporada, renovou com a RB para 2026. Em abril deste ano, foi anunciada como embaixadora da Ford no Brasil. Atualmente, tem 27 pontos e é a 12ª colocada, restando apenas a etapa de Las Vegas para encerrar o campeonato. 

 

 

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