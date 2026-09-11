Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha
Brasileira liderou o período da manhã no Circuito de Navarra
A F1 Academy retornou ao Circuito de Navarra, na Espanha, e a brasileira Victoria Farfus, filha de Augusto Farfus, liderou com o tempo mais rápido entre as pilotos que completaram um total de 1.447 voltas.
As pilotos tiveram dois períodos para explorarem os 4,313 km no circuito espanhol, com Zoe Florescu sendo a primeira a deixar os boxes, seguida por Lahdemaa e Danielsson.
Kokoro Sato foi a primeira a cravar um tempo rápido (1min49s322) nos próximos 10 minutos antes das outras competidoras começarem a baixar as voltas.
No final da segunda hora, Farfus cravou o melhor tempo, sendo a única a andar na casa de 1min46s988, enquanto as outras começavam a focar em ganhar quilometragem, deixando a velocidade de lado.
No período da tarde, Florescu também foi a primeira a deixar a garagem com as cores da McLaren e conseguiu cravar seu primeiro melhor tempo de 1min47s939. A cinco minutos do fim, a bandeira vermelha foi acionada depois que Kaur parou na pista.
Farfus liderou com o tempo mais rápido do dia, apesar de ter terminado o período da tarde com apenas o terceiro melhor tempo.
Tabela da manhã
|Posição
|Motorista
|Tempo
|Voltas
|1
|Vitória Farfus
|1:46.988
|37
|2
|Sofia Zanfári
|1:47.305
|47
|3
|Rosanne Den Drïjver
|1:47.471
|55
|4
|Kokoro Sato
|1:47.476
|46
|5
|Zoe Florescu
|1:47.557
|32
|6
|Cruz Luna Fluxa
|1:47.624
|53
|7
|Jordyn Martin
|1:47.652
|54
|8
|Ella Lähdemäa
|1:47.692
|39
|9
|Ginevra Panzeri
|1:47.811
|54
|10
|Alexia Danielsson
|1:47.817
|32
|11
|Sara Matsui
|1:48.122
|46
|12
|Pescador de Outono
|1:48.168
|52
|13
|Eva Dorrestijn
|1:48.205
|49
|14
|Clara Stiebleichinger
|1:48.220
|31
|15
|Carmen Kraav
|1:48.430
|49
|16
|Yana Kapoor
|1:48.991
|55
|17
|Milla Sjöstrand
|1:49.350
|36
|18
|Kareen Kaur
|1:49.397
|35
Tabela da tarde
|Posição
|Motorista
|Tempo
|Voltas
|1
|Alexia Danielsson
|1:47.259
|40
|2
|Ella Lähdemaa
|1:47.541
|28
|3
|Vitória Farfus
|1:47.547
|33
|4
|Kokoro Sato
|1:47.717
|45
|5
|Sara Matsui
|1:47.804
|40
|6
|Cruz Luna Fluxa
|1:47.806
|45
|7
|Zoe Florescu
|1:47.831
|40
|8
|Rosanne Den Drijver
|1:47.975
|21
|9
|Ginevra Panzeri
|1:48.052
|21
|10
|Clara Stiebleichinger
|1:48.054
|40
|11
|Jordyn Martin
|1:48.076
|49
|12
|Sofia Zanfari
|1:48.143
|44
|13
|Milla Sjöstrand
|1:48.156
|43
|14
|Carmen Kraav
|1:48.322
|21
|15
|Pescador de Outono
|1:48.355
|35
|16
|Eva Dorrestijn
|1:48.735
|33
|17
|Yana Kapoor
|1:49.063
|50
|18
|Kareen Kaur
|1:49.302
|23
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Márquez pede foco em líder Martín: "Só se fala de mim e Bezzechi"
Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha
F1: Russell revela quando cumprirá penalidade de motor em 2026
F3: Kato crava pole para GP de Madri; Clerot é segundo e Barrichello 25º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários