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F1 Academy

Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

Brasileira liderou o período da manhã no Circuito de Navarra

Livia Veiga
Editado:

A F1 Academy retornou ao Circuito de Navarra, na Espanha, e a brasileira Victoria Farfus, filha de Augusto Farfus, liderou com o tempo mais rápido entre as pilotos que completaram um total de 1.447 voltas.

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As pilotos tiveram dois períodos para explorarem os 4,313 km no circuito espanhol, com Zoe Florescu sendo a primeira a deixar os boxes, seguida por Lahdemaa e Danielsson.

Kokoro Sato foi a primeira a cravar um tempo rápido (1min49s322) nos próximos 10 minutos antes das outras competidoras começarem a baixar as voltas.

No final da segunda hora, Farfus cravou o melhor tempo, sendo a única a andar na casa de 1min46s988, enquanto as outras começavam a focar em ganhar quilometragem, deixando a velocidade de lado.

No período da tarde, Florescu também foi a primeira a deixar a garagem com as cores da McLaren e conseguiu cravar seu primeiro melhor tempo de 1min47s939. A cinco minutos do fim, a bandeira vermelha foi acionada depois que Kaur parou na pista.

Farfus liderou com o tempo mais rápido do dia, apesar de ter terminado o período da tarde com apenas o terceiro melhor tempo.

Tabela da manhã

Posição Motorista Tempo Voltas
1 Vitória Farfus 1:46.988 37
2 Sofia Zanfári 1:47.305 47
3 Rosanne Den Drïjver 1:47.471 55
4 Kokoro Sato 1:47.476 46
5 Zoe Florescu 1:47.557 32
6 Cruz Luna Fluxa 1:47.624 53
7 Jordyn Martin 1:47.652 54
8 Ella Lähdemäa 1:47.692 39
9 Ginevra Panzeri 1:47.811 54
10 Alexia Danielsson 1:47.817 32
11 Sara Matsui 1:48.122 46
12 Pescador de Outono 1:48.168 52
13 Eva Dorrestijn 1:48.205 49
14 Clara Stiebleichinger 1:48.220 31
15 Carmen Kraav 1:48.430 49
16 Yana Kapoor 1:48.991 55
17 Milla Sjöstrand 1:49.350 36
18 Kareen Kaur 1:49.397 35

Tabela da tarde

Posição Motorista Tempo Voltas
1 Alexia Danielsson 1:47.259 40
2 Ella Lähdemaa 1:47.541 28
3 Vitória Farfus 1:47.547 33
4 Kokoro Sato 1:47.717 45
5 Sara Matsui 1:47.804 40
6 Cruz Luna Fluxa 1:47.806 45
7 Zoe Florescu 1:47.831 40
8 Rosanne Den Drijver 1:47.975 21
9 Ginevra Panzeri 1:48.052 21
10 Clara Stiebleichinger 1:48.054 40
11 Jordyn Martin 1:48.076 49
12 Sofia Zanfari 1:48.143 44
13 Milla Sjöstrand 1:48.156 43
14 Carmen Kraav 1:48.322 21
15 Pescador de Outono 1:48.355 35
16 Eva Dorrestijn 1:48.735 33
17 Yana Kapoor 1:49.063 50
18 Kareen Kaur 1:49.302 23

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