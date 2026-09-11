Vicky Farfus é a mais rápida nos testes da F1 Academy na Espanha

A F1 Academy retornou ao Circuito de Navarra, na Espanha, e a brasileira Victoria Farfus, filha de Augusto Farfus, liderou com o tempo mais rápido entre as pilotos que completaram um total de 1.447 voltas.

As pilotos tiveram dois períodos para explorarem os 4,313 km no circuito espanhol, com Zoe Florescu sendo a primeira a deixar os boxes, seguida por Lahdemaa e Danielsson.

Kokoro Sato foi a primeira a cravar um tempo rápido (1min49s322) nos próximos 10 minutos antes das outras competidoras começarem a baixar as voltas.

No final da segunda hora, Farfus cravou o melhor tempo, sendo a única a andar na casa de 1min46s988, enquanto as outras começavam a focar em ganhar quilometragem, deixando a velocidade de lado.

No período da tarde, Florescu também foi a primeira a deixar a garagem com as cores da McLaren e conseguiu cravar seu primeiro melhor tempo de 1min47s939. A cinco minutos do fim, a bandeira vermelha foi acionada depois que Kaur parou na pista.

Farfus liderou com o tempo mais rápido do dia, apesar de ter terminado o período da tarde com apenas o terceiro melhor tempo.

Tabela da manhã

Posição Motorista Tempo Voltas 1 Vitória Farfus 1:46.988 37 2 Sofia Zanfári 1:47.305 47 3 Rosanne Den Drïjver 1:47.471 55 4 Kokoro Sato 1:47.476 46 5 Zoe Florescu 1:47.557 32 6 Cruz Luna Fluxa 1:47.624 53 7 Jordyn Martin 1:47.652 54 8 Ella Lähdemäa 1:47.692 39 9 Ginevra Panzeri 1:47.811 54 10 Alexia Danielsson 1:47.817 32 11 Sara Matsui 1:48.122 46 12 Pescador de Outono 1:48.168 52 13 Eva Dorrestijn 1:48.205 49 14 Clara Stiebleichinger 1:48.220 31 15 Carmen Kraav 1:48.430 49 16 Yana Kapoor 1:48.991 55 17 Milla Sjöstrand 1:49.350 36 18 Kareen Kaur 1:49.397 35

Tabela da tarde

Posição Motorista Tempo Voltas 1 Alexia Danielsson 1:47.259 40 2 Ella Lähdemaa 1:47.541 28 3 Vitória Farfus 1:47.547 33 4 Kokoro Sato 1:47.717 45 5 Sara Matsui 1:47.804 40 6 Cruz Luna Fluxa 1:47.806 45 7 Zoe Florescu 1:47.831 40 8 Rosanne Den Drijver 1:47.975 21 9 Ginevra Panzeri 1:48.052 21 10 Clara Stiebleichinger 1:48.054 40 11 Jordyn Martin 1:48.076 49 12 Sofia Zanfari 1:48.143 44 13 Milla Sjöstrand 1:48.156 43 14 Carmen Kraav 1:48.322 21 15 Pescador de Outono 1:48.355 35 16 Eva Dorrestijn 1:48.735 33 17 Yana Kapoor 1:49.063 50 18 Kareen Kaur 1:49.302 23

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!