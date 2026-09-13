Piloto da equipe Rodin Motorsport, Pedro Clerot encerrou neste domingo (13) sua primeira temporada na Fórmula 3 com mais um pódio. Após vencer a corrida principal de sábado em Madri, o brasileiro completou a disputa desta manhã com a terceira colocação, resultado que o fez completar o ano com a sexta posição do campeonato ao final de nove etapas.

Clerot largou da terceira posição e esteve o tempo todo na disputa pela liderança da prova. Em um circuito de ultrapassagens complicadas, o brasileiro sustentou seu posto para garantir o seu quinto pódio na temporada de estreia na categoria de base para a Fórmula 1.

Além disso, o dono do carro número 17 obteve seis chegadas no top-5 e pontuou em seis etapas do ano.

“Foi um fim de semana muito forte para nós, tanto para mim quanto para a equipe. Estou muito feliz por termos conseguido encerrar a temporada em alta. Como disse antes, foi um ano muito difícil para nós, mas terminar assim torna tudo ainda mais especial. Estou muito satisfeito com o trabalho que realizamos após os testes e também em Monza”, disse Clerot, logo após a corrida.

“Sabíamos, ao chegarmos aqui, que tínhamos boas chances de lutar, mas tento não pensar nos resultados e apenas me concentrar no trabalho. Foi isso que fizemos e foi isso que conquistamos. Ontem foi uma corrida muito boa, vencemos e controlamos tudo completamente. Hoje, conquistamos bons pontos para os campeonatos de equipes e pilotos. Obviamente, estou muito feliz. Talvez pudéssemos ter lutado por um pouco mais, mas vou aceitar assim. Depois de um ano tão difícil, é bom terminar assim”, completa Clerot.

Os resultados do final de semana também foram importantes para que Clerot se consolidasse no top-10 do campeonato, onde esteve na maior parte do ano. O primeiro campeão da história da F4 Brasil fechou sua campanha na F3 deste ano na sexta posição, somando 88 pontos, empatado com o quinto colocado na tabela de classificação.

Com o encerramento da temporada neste domingo, a F3 volta suas atenções para 2027. A categoria ainda não revelou o calendário para o próximo ano.

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