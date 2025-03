Atual campeão da FRECA, Rafael Câmara estreia na F3 em Melbourne

Jovem revelação do Brasil no automobilismo internacional, Rafael Câmara vive a expectativa para o seu final de semana de estreia na Fórmula 3 com a Trident. Único brasileiro no grid da categoria preliminar da Fórmula 1, Câmara chega embalado pela conquista do título da FRECA, mas agora encara o desafio de competir com um novo carro em uma pista inédita em sua carreira: Melbourne, na Austrália.

“O calendário deste ano tem quatro pistas em que nunca corri. São elas: Melbourne, Bahrein, Silverstone e Mônaco, mas não acho que isso será um grande problema. Um piloto precisa ser capaz de se adaptar muito rapidamente, capaz de tirar o máximo proveito do fim de semana, mesmo em uma pista que é nova para ele”, explica Câmara, que vai competir pela equipe que obteve os últimos dois títulos da categoria.

Câmara conquistou a FRECA em 2024 com sete vitórias, 12 pódios e 18 top 10 ao longo de 20 corridas, além de sete poles positions. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o piloto brasileiro destaca a importância do primeiro treino na pista australiana após ter feito o trabalho de simulador com a equipe.

“Provavelmente serão necessárias algumas voltas para se adaptar (ao circuito), mas o trabalho no simulador é sempre útil, então não acho que seja algo com o que se preocupar. A temporada não será nada fácil, pois o padrão de pilotagem é muito alto. Não basta ser rápido, você também precisa ser consistente durante toda a temporada”, conclui Rafael.

As atividades da F3 em Melbourne começam nesta quinta-feira a partir das 18h55 (horário de Brasília) com o único treino livre. A classificação está marcada para meia-noite, enquanto a corrida 1 será disputada na sexta-feira às 21h15. A corrida 2 encerra o final de semana no sábado às 19 horas. Toda a programação contará com transmissão do BandSports.

