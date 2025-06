Câmara celebra vitória em Barcelona pensando no título da F3

O brasileiro Rafael Câmara venceu neste domingo (1) a corrida principal da quinta etapa da temporada 2025 da Fórmula 3, disputada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Largando da pole position, o piloto da Trident se viu pressionado pela maior parte do tempo, mas aproveitou uma relargada na 18ª das 25 voltas da corrida para abrir vantagem e seguir para a vitória.

Câmara, mais uma vez, mostrou força desde o início do final de semana. Na sexta-feira, o integrante do Ferrari Driver Academy liderou o treino livre e garantiu a pole position para a corrida deste domingo, convertendo a vitória no autódromo localizado em Montmeló, na região da Catalunha.

“Estou muito feliz com o resultado. Um pouco diferente de Ímola, desta vez pensamos mais nos pneus, então foi uma boa corrida. No final, consegui acelerar um pouco mais e fazer a volta mais rápida, o que pode ser importante para o campeonato. Estou muito feliz”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio de Ambipar.

Após o fechamento da primeira metade do campeonato da Fórmula 3, Câmara agora tem 105 pontos, e abriu 26 em relação ao vice-líder. O único brasileiro do grid possui três vitórias, obtidas na Austrália, no Bahrein e na Espanha, e quatro pódios no ano, além de quatro poles positions.

Após três finais de semana seguidos de corrida, a Fórmula 3 retoma a temporada 2025 entre os dias 27 e 29 de junho, com a etapa da Áustria, marcada para o Red Bull Ring.

