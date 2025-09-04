A Fórmula 3 fecha a temporada 2025 neste final de semana com a disputa da décima etapa, marcada para o autódromo de Monza, na Itália. Com o título assegurado, Rafael Câmara parte para a rodada dupla pensado em fechar sua história na categoria com chave de ouro, em busca de bons resultados.

O piloto da Trident confirmou a conquista do campeonato na última etapa, na Hungria. Após nove etapas, Câmara acumula quatro vitórias, cinco pódios e sete top 5, além de cinco poles. Em Monza, o integrante da Ferrari Driver Academy acumula pódios e e vitória na FRECA, onde correu entre 2023 e 2024. Também foi na Itália que Câmara iniciou sua trajetória internacional nos fórmulas competindo na F4 Italiana.

“É bom vencer o campeonato com uma etapa de antecipação porque finalmente podemos relaxar e aproveitar bastante esta última etapa, já iniciando também a preparação para a próxima temporada”, disse Rafael.

A programação da F3 em Monza será aberta na sexta-feira (5), quando ocorrem o único treino livre e a classificação que determinará os grids. A Sprint está marcada para 4h15 de sábado, enquanto a corrida principal ocorre domingo, 3h15. O BandSports transmite e o Motorsport.com faz a cobertura completa.

