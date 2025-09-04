Todas as categorias

F3 Monza

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Piloto disputa última etapa da temporada 2025 na Itália, onde acumula bons resultados e iniciou sua trajetória nos fórmulas

Publicado:

A Fórmula 3 fecha a temporada 2025 neste final de semana com a disputa da décima etapa, marcada para o autódromo de Monza, na Itália. Com o título assegurado, Rafael Câmara parte para a rodada dupla pensado em fechar sua história na categoria com chave de ouro, em busca de bons resultados.

O piloto da Trident confirmou a conquista do campeonato na última etapa, na Hungria. Após nove etapas, Câmara acumula quatro vitórias, cinco pódios e sete top 5, além de cinco poles. Em Monza, o integrante da Ferrari Driver Academy acumula pódios e e vitória na FRECA, onde correu entre 2023 e 2024. Também foi na Itália que Câmara iniciou sua trajetória internacional nos fórmulas competindo na F4 Italiana.

“É bom vencer o campeonato com uma etapa de antecipação porque finalmente podemos relaxar e aproveitar bastante esta última etapa, já iniciando também a preparação para a próxima temporada”, disse Rafael.

A programação da F3 em Monza será aberta na sexta-feira (5), quando ocorrem o único treino livre e a classificação que determinará os grids. A Sprint está marcada para 4h15 de sábado, enquanto a corrida principal ocorre domingo, 3h15. O BandSports transmite e o Motorsport.com faz a cobertura completa.

Filtros