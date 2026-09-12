A segunda corrida do fim de semana da Fórmula 3 em Madri teve de tudo! A começar com um grande acidente que causou uma bandeira vermelha, o abandono do líder do campeonato Freddie Slater e, principalmente, a primeira vitória de Pedro Clerot na categoria. O brasileiro brilhou neste sábado, vencendo com uma performance dominante. E, antes da grande final deste domingo, Slater e Ugo Ugochukwu estão empatados.

Devido ao cancelamento da etapa do Bahrein, a F3 optou por adicionar uma segunda corrida principal na programação de Madri para compensar os pontos não-disputados no Sakhir. Por isso a categoria realizou mais uma prova neste sábado, após a sprint desta manhã.

As primeiras curvas da prova correram sem problemas, com Clerot ultrapasando Kato pela liderança.

Mas um encontro entre os companheiros de Van Amersfoort Bruno del Pino e Enzo Deligny deu origem ao caos, que terminou, inclusive, com Maciej Gladysz capotando no ar antes de terminar no chão novamente.

Os outros pilotos envolvidos no incidente foram Fefo Barrichello, Noah Stromsted, José Garfias, Michael Shin, Nicola Lacorte e Fionn McLaughlin. Felizmente, tudo ok com todos os pilotos envolvidos.

A prova foi imediatamente interrompida pela direção de prova, sendo retomada após cerca de 30 minutos de paralisação, com uma largada em movimento. Apenas Stromsted e McLaughlin tiveram condições de retonar à prova.

A relargada correu sem problemas, com Clerot mantendo a dianteira e abrindo em relação a Kato. Na volta 5, de um total de 19, a diferença entre eles era de 1s3, com Taponen em terceiro e o vice-líder Ugochukwu em quarto. Líder do campeonato, Slater era apenas o 15º, fora da zona de pontos.

Enquanto Ugochukwu pressionava Taponen pela posição no pódio, Slater sofria para avançar no grid. Com o americano em quarto, os dois chegavam à metade da prova empatados na liderança do campeonato para a última corrida.

Para piorar a situação de Slater, o britânico acabou abandonando na volta 10, ao rodar e bater no muro. Isso causou a entrada do safety car. Neste momento, Clerot liderava, com Kato em segundo, Taponen em terceiro e Ugochukwu em quarto, respirando após ser muito pressionado por Nakamura.

A nova relargada veio na volta 12 de 19, com Clerot se mantendo na frente com tranquilidade, abrindo rapidamente 0s5 de vantagem para Kato. Aos poucos, o brasileiro conseguiu estender sua diferença, tirando a chance do japonês de acionar o DRS.

No final, Pedro Clerot confirmou um fim de semana brilhante ao conquistar sua primeira vitória na F3, com Taito Kato em segundo e Tukka Taponen completando o pódio. Ugo Ugochukwu, Jin Nakamura, Alessandro Giusti, Alex Powell, Ernesto Rivera, Teophile Nael e James Wharton fecharam o top 10.

Com o resultado deste sábado, Ugo Ugochukwu e Freddie Slater vão para a última corrida da temporada 2026 empatados em pontos. O americano da Campos tem a vantagem pelo maior número de vitórias no campeonato.

A F3 encerra a temporada 2026 neste domingo com a segunda corrida principal, com 26 pontos em jogo (25 da vitória + 1 da volta mais rápida). A prova terá Taponen na pole, com Ugochukwu em segundo e Clerot em terceiro, enquanto Slater larga em oitavo e Barrichello em 27º. A largada está marcada para 04h45, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.

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