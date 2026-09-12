Piloto brasileiro que faz sua temporada de estreia na Fórmula 3, Pedro Clerot venceu pela primeira vez na categoria neste sábado (12), na primeira das duas corridas principais da última etapa do campeonato, realizada no Madring, circuito localizado em Madri, na Espanha.

O dono do carro número 17 da Rodin Motorsport largou da segunda posição e tomou a liderança ainda nos metros iniciais, não sendo mais ameaçado e vencendo após 19 voltas. Clerot já havia brilhado na sexta-feira, quando garantiu o segundo lugar no grid para a corrida principal deste sábado e a terceira colocação para a largada na prova de domingo.

Após uma Sprint em que cruzou a linha de chegada com a 11ª posição, o brasileiro dominou a prova desta tarde, tornando-se o primeiro piloto com passagem pela F4 Brasil a vencer uma prova na Fórmula 3.

“Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo neste momento. Sabíamos que tudo dependeria da largada e, junto com a equipe, elaboramos um plano muito bom. Fizemos as mudanças necessárias em relação à corrida desta manhã e simplesmente maximizamos tudo o que estava ao nosso alcance".

"Foi uma corrida um pouco confusa, fico feliz que todos estejam bem após o acidente; obviamente, consegui me controlar um pouco e depois acelerei a todo vapor até o final. Estou muito feliz por conquistar a vitória e acho que merecemos muito isso”, disse Clerot, após a corrida.

“Tivemos alguns contratempos disputando a vitória em Spa, poderia ter sido em Monza, liderando a corrida, mas tivemos o problema no motor. No Red Bull Ring, outro fim de semana realmente forte, com um segundo lugar na Sprint e também quarto na corrida principal, mas eu sabia que era uma questão de tempo".

"Chegamos ao fim de semana e percebemos muito rapidamente que tínhamos ritmo para disputar a vitória. Deixei a equipe fazer o trabalho dela com o carro, e eles fizeram isso, enquanto eu fiz o meu trabalho na pista, o que acho que é o mais importante”, completou Clerot.

A vitória ainda representa o quarto pódio do brasileiro no ano. Além da vitória na capital espanhola, Clerot conquistou um segundo lugar na Áustria e dois terceiros lugares, obtidos em Mônaco e na Bélgica. O primeiro lugar no Madring coloca o piloto na sétima posição do campeonato, somando 73 pontos após as corridas deste sábado.

A Fórmula 3 encerra a temporada 2026 neste domingo (13) com mais uma corrida, marcada para 4h45. A F1TV transmite a prova ao vivo.

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