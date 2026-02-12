Clerot é 14º e Barrichello 23º no último dia de testes da F3 em Barcelona
Piloto da Campos, Nael marcou o melhor tempo desta quinta-feira no circuito espanhol
A Fórmula 3 encerrou nesta quinta-feira (12) sua sessão de testes pré-temporada no circuito de Barcelona. Piloto da Campos Racing, Théophile Nael foi o mais rápido do dia, enquanto Pedro Clerot foi o 14º e Fefo Barrichello ficou em 23º.
Assim como na quarta-feira, a sessão começou com os pilotos fazendo simulações de classificação com pneus duros gastos, mas a primeira bandeira vermelha foi acionada ainda nos minutos iniciais, após James Wharton ficar preso na brita entre as curvas 7 e 8.
A segunda parte da manhã trouxe os pneus novos, permitindo aos pilotos baixarem seus tempos, deixando Nael na ponta com 01min27s525, quase um décimo à frente de Noah Stromsted, com Ugo Ugochukwu em terceiro a apenas 0s020. Freddie Slater e Brando Badoer fecharam o top 5.
Pedro Clerot foi o 14º no geral, tendo como melhor marca 01min28s164, enquanto Fefo Barrichello terminou em 23º, com 01min28s463. No caso de ambos, os tempos da quinta-feira foram seus melhores em toda a pré-temporada.
Já o melhor tempo geral dos testes ficou com o piloto júnior da Audi, Freddie Slater, que marcou 01min27s020 na quarta-feira, mais de 0s5 mais rápido que a volta de Nael hoje.
A parte da tarde dos testes foi marcada pelas simulações de corrida, com tempos mais altos que os da manhã. Uma segunda bandeira vermelha foi acionada próximo do fim após Fionn McLaughlin ficar preso na brita.
Agora a F3 se prepara para o início da temporada 2026, acompanhando a F1 no GP da Austrália, entre os dias 06 e 08 de março.
Resultado do terceiro dia de pré-temporada da F3 em Barcelona:
Manhã
|posição
|piloto
|país
|equipe
|melhor volta
|voltas
|1
|Théophile Nael
|FRA
|Campos Racing
|1:27.525
|46
|2
|Noah Stromsted
|DEN
|TRIDENT
|1:27.620
|33
|3
|Ugo Ugochukwu
|USA
|Campos Racing
|1:27.640
|46
|4
|Freddie Slater
|GBR
|TRIDENT
|1:27.724
|37
|5
|Brando Badoer
|ITA
|Rodin Motorsport
|1:27.891
|26
|6
|Patrick Heuzenroeder
|AUS
|Campos Racing
|1:27.926
|45
|7
|Brad Benavides
|USA
|AIX Racing
|1:27.979
|30
|8
|Tuukka Taponen
|FIN
|MP Motorsport
|1:28.075
|18
|9
|Louis Sharp
|NZL
|PREMA Racing
|1:28.085
|40
|10
|Nicola Lacorte
|ITA
|DAMS Lucas Oil
|1:28.090
|22
|11
|Taito Kato
|JPN
|ART Grand Prix
|1:28.120
|19
|12
|Christian Ho
|SGP
|Rodin Motorsport
|1:28.132
|27
|13
|Jin Nakamura
|JPN
|Hitech
|1:28.144
|41
|14
|Pedro Clerot
|BRA
|Rodin Motorsport
|1:28.164
|28
|15
|Tim Tramnitz
|GER
|Hitech
|1:28.165
|44
|16
|Maciej Gladysz
|POL
|ART Grand Prix
|1:28.183
|17
|17
|Matteo De Palo
|ITA
|TRIDENT
|1:28.286
|40
|18
|Enzo Deligny
|FRA
|Van Amersfoort Racing
|1:28.315
|26
|19
|James Wharton
|AUS
|PREMA Racing
|1:28.338
|41
|20
|Nandhavud Bhirombhakdi
|THA
|DAMS Lucas Oil
|1:28.343
|29
|21
|Kanato Le
|JPN
|ART Grand Prix
|1:28.367
|20
|22
|Yevan David
|SRI
|AIX Racing
|1:28.409
|27
|23
|Fernando Barrichello
|BRA
|AIX Racing
|1:28.463
|26
|24
|Alessandro Giusti
|FRA
|MP Motorsport
|1:28.463
|20
|25
|Hiyu Yamakoshi
|JPN
|Van Amersfoort Racing
|1:28.482
|35
|26
|Fionn McLaughlin
|IRL
|Hitech
|1:28.562
|29
|27
|José Garfias
|MEX
|PREMA Racing
|1:28.586
|40
|28
|Bruno Del Pino
|ESP
|Van Amersfoort Racing
|1:28.590
|28
|29
|Mattia Colnaghi
|ARG
|MP Motorsport
|1:28.965
|21
|30
|Gerrard Xie
|CHN
|DAMS Lucas Oil
|1:28.976
|44
Tarde:
|posição
|piloto
|país
|equipe
|melhor volta
|voltas
|1
|Nicola Lacorte
|ITA
|DAMS Lucas Oil
|1:29.676
|35
|2
|Gerrard Xie
|CHN
|DAMS Lucas Oil
|1:30.275
|26
|3
|Matteo De Palo
|ITA
|TRIDENT
|1:30.910
|23
|4
|Tim Tramnitz
|GER
|Hitech
|1:31.285
|35
|5
|Brando Badoer
|ITA
|Rodin Motorsport
|1:31.473
|40
|6
|Brad Benavides
|USA
|AIX Racing
|1:31.564
|32
|7
|Fernando Barrichello
|BRA
|AIX Racing
|1:31.688
|46
|8
|Noah Stromsted
|DEN
|TRIDENT
|1:31.717
|37
|9
|Ugo Ugochukwu
|USA
|Campos Racing
|1:31.806
|51
|10
|Christian Ho
|SGP
|Rodin Motorsport
|1:31.997
|39
|11
|Yevan David
|SRI
|AIX Racing
|1:32.052
|29
|12
|Théophile Nael
|FRA
|Campos Racing
|1:32.230
|47
|13
|Freddie Slater
|GBR
|TRIDENT
|1:32.370
|23
|14
|José Garfias
|MEX
|PREMA Racing
|1:32.413
|46
|15
|Tuukka Taponen
|FIN
|MP Motorsport
|1:32.415
|66
|16
|Enzo Deligny
|FRA
|Van Amersfoort Racing
|1:32.430
|53
|17
|Taito Kato
|JPN
|ART Grand Prix
|1:32.476
|52
|18
|Maciej Gladysz
|POL
|ART Grand Prix
|1:32.488
|51
|19
|Pedro Clerot
|BRA
|Rodin Motorsport
|1:32.499
|37
|20
|Hiyu Yamakoshi
|JPN
|Van Amersfoort Racing
|1:32.502
|53
|21
|Fionn McLaughlin
|IRL
|Hitech
|1:32.608
|21
|22
|Patrick Heuzenroeder
|AUS
|Campos Racing
|1:32.644
|50
|23
|Alessandro Giusti
|FRA
|MP Motorsport
|1:32.660
|31
|24
|Bruno del Pino
|ESP
|Van Amersfoort Racing
|1:32.704
|54
|25
|Mattia Colnaghi
|ARG
|MP Motorsport
|1:32.974
|54
|26
|Kanato Le
|JPN
|ART Grand Prix
|1:32.995
|48
|27
|Louis Sharp
|NZL
|PREMA Racing
|1:33.058
|49
|28
|Jin Nakamura
|JPN
|Hitech
|1:33.181
|32
|29
|James Wharton
|AUS
|PREMA Racing
|1:33.199
|48
|30
|Nandhavud Bhirombhakdi
|THA
|DAMS Lucas Oil
|1:33.742
|51
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Copa Truck usará 100% de Be8 BeVant® em todos os caminhões da categoria na temporada 2026
F1 - Questionado sobre melhor do mundo, Alonso admite: "Não posso me comparar com Senna"
NASCAR: Casagrande repete segundo lugar no oval em New Smyrna
VÍDEO: Netflix e F1 divulgam trailer da 8ª temporada de Drive to Survive; veja
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários