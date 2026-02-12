Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
F3

Clerot é 14º e Barrichello 23º no último dia de testes da F3 em Barcelona

Piloto da Campos, Nael marcou o melhor tempo desta quinta-feira no circuito espanhol

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Pedro Clerot

A Fórmula 3 encerrou nesta quinta-feira (12) sua sessão de testes pré-temporada no circuito de Barcelona. Piloto da Campos Racing, Théophile Nael foi o mais rápido do dia, enquanto Pedro Clerot foi o 14º e Fefo Barrichello ficou em 23º.

Assim como na quarta-feira, a sessão começou com os pilotos fazendo simulações de classificação com pneus duros gastos, mas a primeira bandeira vermelha foi acionada ainda nos minutos iniciais, após James Wharton ficar preso na brita entre as curvas 7 e 8.

A segunda parte da manhã trouxe os pneus novos, permitindo aos pilotos baixarem seus tempos, deixando Nael na ponta com 01min27s525, quase um décimo à frente de Noah Stromsted, com Ugo Ugochukwu em terceiro a apenas 0s020. Freddie Slater e Brando Badoer fecharam o top 5.

Pedro Clerot foi o 14º no geral, tendo como melhor marca 01min28s164, enquanto Fefo Barrichello terminou em 23º, com 01min28s463. No caso de ambos, os tempos da quinta-feira foram seus melhores em toda a pré-temporada.

Já o melhor tempo geral dos testes ficou com o piloto júnior da Audi, Freddie Slater, que marcou 01min27s020 na quarta-feira, mais de 0s5 mais rápido que a volta de Nael hoje.

A parte da tarde dos testes foi marcada pelas simulações de corrida, com tempos mais altos que os da manhã. Uma segunda bandeira vermelha foi acionada próximo do fim após Fionn McLaughlin ficar preso na brita.

Agora a F3 se prepara para o início da temporada 2026, acompanhando a F1 no GP da Austrália, entre os dias 06 e 08 de março.

Resultado do terceiro dia de pré-temporada da F3 em Barcelona:

Manhã

posição piloto país equipe melhor volta voltas
1 Théophile Nael FRA Campos Racing 1:27.525 46
2 Noah Stromsted DEN TRIDENT 1:27.620 33
3 Ugo Ugochukwu USA Campos Racing 1:27.640 46
4 Freddie Slater GBR TRIDENT 1:27.724 37
5 Brando Badoer ITA Rodin Motorsport 1:27.891 26
6 Patrick Heuzenroeder AUS Campos Racing 1:27.926 45
7 Brad Benavides USA AIX Racing 1:27.979 30
8 Tuukka Taponen FIN MP Motorsport 1:28.075 18
9 Louis Sharp NZL PREMA Racing 1:28.085 40
10 Nicola Lacorte ITA DAMS Lucas Oil 1:28.090 22
11 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:28.120 19
12 Christian Ho SGP Rodin Motorsport 1:28.132 27
13 Jin Nakamura JPN Hitech 1:28.144 41
14 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:28.164 28
15 Tim Tramnitz GER Hitech 1:28.165 44
16 Maciej Gladysz POL ART Grand Prix 1:28.183 17
17 Matteo De Palo ITA TRIDENT 1:28.286 40
18 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:28.315 26
19 James Wharton AUS PREMA Racing 1:28.338 41
20 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:28.343 29
21 Kanato Le JPN ART Grand Prix 1:28.367 20
22 Yevan David SRI AIX Racing 1:28.409 27
23 Fernando Barrichello BRA AIX Racing 1:28.463 26
24 Alessandro Giusti FRA MP Motorsport 1:28.463 20
25 Hiyu Yamakoshi JPN Van Amersfoort Racing 1:28.482 35
26 Fionn McLaughlin IRL Hitech 1:28.562 29
27 José Garfias MEX PREMA Racing 1:28.586 40
28 Bruno Del Pino ESP Van Amersfoort Racing 1:28.590 28
29 Mattia Colnaghi ARG MP Motorsport 1:28.965 21
30 Gerrard Xie CHN DAMS Lucas Oil 1:28.976 44

Tarde:

posição piloto país equipe melhor volta voltas
1 Nicola Lacorte ITA DAMS Lucas Oil 1:29.676 35
2 Gerrard Xie CHN DAMS Lucas Oil 1:30.275 26
3 Matteo De Palo ITA TRIDENT 1:30.910 23
4 Tim Tramnitz GER Hitech 1:31.285 35
5 Brando Badoer ITA Rodin Motorsport 1:31.473 40
6 Brad Benavides USA AIX Racing 1:31.564 32
7 Fernando Barrichello BRA AIX Racing 1:31.688 46
8 Noah Stromsted DEN TRIDENT 1:31.717 37
9 Ugo Ugochukwu USA Campos Racing 1:31.806 51
10 Christian Ho SGP Rodin Motorsport 1:31.997 39
11 Yevan David SRI AIX Racing 1:32.052 29
12 Théophile Nael FRA Campos Racing 1:32.230 47
13 Freddie Slater GBR TRIDENT 1:32.370 23
14 José Garfias MEX PREMA Racing 1:32.413 46
15 Tuukka Taponen FIN MP Motorsport 1:32.415 66
16 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:32.430 53
17 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:32.476 52
18 Maciej Gladysz POL ART Grand Prix 1:32.488 51
19 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:32.499 37
20 Hiyu Yamakoshi JPN Van Amersfoort Racing 1:32.502 53
21 Fionn McLaughlin IRL Hitech 1:32.608 21
22 Patrick Heuzenroeder AUS Campos Racing 1:32.644 50
23 Alessandro Giusti FRA MP Motorsport 1:32.660 31
24 Bruno del Pino ESP Van Amersfoort Racing 1:32.704 54
25 Mattia Colnaghi ARG MP Motorsport 1:32.974 54
26 Kanato Le JPN ART Grand Prix 1:32.995 48
27 Louis Sharp NZL PREMA Racing 1:33.058 49
28 Jin Nakamura JPN Hitech 1:33.181 32
29 James Wharton AUS PREMA Racing 1:33.199 48
30 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:33.742 51

