Clerot é 16º e Barrichello é 25º no primeiro teste de pré-temporada da F3

A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira (10) o primeiro dia de testes da pré-temporada de 2026, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto mais rápido do dia foi o britânico Freddie Slater, da Trident, com 1min28s411, enquanto o brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi 16º, marcando 1min29s263. O outro representante nacional, Fefo Barrichello, que corre pela AIX, ficou em 25º na tabela geral.

A terça contou com duas sessões, uma pela manhã e uma pela tarde, porém, os melhores tempos foram todos na segunda parte do dia. Além de Slater, contratado pela Audi como reserva da equipe na F1 em 2026, o top 3 foi composto por Kanato Le, da ART Grand Prix, com 1min28s742 e Ugo Ugochukwu, da Campos, marcando 1min28s858.

Classificação geral - Teste de pré-temporada

Posição Piloto Equipe Tempo 1 F. Slater Trident 1:28.411 2 K. Le ART Grand Prix 1:28.742 3 U. Ugochukwu Campos Racing 1:28.858 4 L. Sharp Prema Racing 1:28.868 5 J. Wharton Prema Racing 1:28.924 6 N. Stromstead Trident 1:28.924 7 T. Kato ART Grand Prix 1:28.974 8 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 1:29.040 9 M. Gladysz ART Grand Prix 1:29.069 10 M. De Palo Trident 1:29.141 11 B. Benavides AIX Racing 1:29.202 12 B. Badoer Rodin Motorsport 1:29.212 13 T. Tramnitz Hitech 1:29.219 14 M. Colnaghi MP Motorsport 1:29.235 15 C. Ho Rodin Motorsport 1:29.247 16 P. Clerot Rodin Motorsport 1:29.263 17 A. Giusti MP Motorsport 1:29.292 18 T. Nael Campos Racing 1:29.307 19 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 1:29.328 20 Y. David AIX Racing 1:29.394 21 J. Nakamura Hitech 1:29.436 22 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 1:29.519 23 G. Xie DAMS Lucas Oil 1:29.519 24 E. Deligny Van Amersfoort Racing 1:29.554 25 F. Barrichello AIX Racing 1:29.665 26 P. Heuzenroeder Campos Racing 1:29.738 27 F. McLaughlin Hitech 1:29.765 28 B. Del Pino Van Amersfoort Racing 1:29.957 29 T. Taponen MP Motorsport - 30 J. Garfias Prema Racing -

