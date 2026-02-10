Pular para o conteúdo principal

F3

Clerot é 16º e Barrichello é 25º no primeiro teste de pré-temporada da F3

Categoria realizou primeiras sessões deste ano em Barcelona

Redação Motorsport.com
Editado:
Start action

Start action

A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira (10) o primeiro dia de testes da pré-temporada de 2026, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto mais rápido do dia foi o britânico Freddie Slater, da Trident, com 1min28s411, enquanto o brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi 16º, marcando 1min29s263. O outro representante nacional, Fefo Barrichello, que corre pela AIX, ficou em 25º na tabela geral.

Leia também:

A terça contou com duas sessões, uma pela manhã e uma pela tarde, porém, os melhores tempos foram todos na segunda parte do dia. Além de Slater, contratado pela Audi como reserva da equipe na F1 em 2026, o top 3 foi composto por Kanato Le, da ART Grand Prix, com 1min28s742 e Ugo Ugochukwu, da Campos, marcando 1min28s858.

Classificação geral - Teste de pré-temporada 

Posição Piloto Equipe Tempo
1 F. Slater Trident 1:28.411
2 K. Le ART Grand Prix 1:28.742
3 U. Ugochukwu Campos Racing  1:28.858
4 L. Sharp  Prema Racing 1:28.868
5 J. Wharton Prema Racing 1:28.924
6 N. Stromstead  Trident 1:28.924
7 T. Kato ART Grand Prix 1:28.974
8 N. Lacorte  DAMS Lucas Oil 1:29.040
9 M. Gladysz ART Grand Prix 1:29.069
10 M. De Palo Trident 1:29.141
11 B. Benavides AIX Racing 1:29.202
12 B. Badoer Rodin Motorsport 1:29.212
13 T. Tramnitz Hitech 1:29.219
14 M. Colnaghi MP Motorsport 1:29.235
15 C. Ho Rodin Motorsport 1:29.247
16 P. Clerot Rodin Motorsport 1:29.263
17 A. Giusti MP Motorsport 1:29.292
18 T. Nael Campos Racing 1:29.307
19 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 1:29.328
20 Y. David AIX Racing 1:29.394
21 J. Nakamura Hitech 1:29.436
22 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 1:29.519
23 G. Xie DAMS Lucas Oil 1:29.519
24 E. Deligny Van Amersfoort Racing 1:29.554
25 F. Barrichello AIX Racing 1:29.665
26 P. Heuzenroeder Campos Racing 1:29.738
27 F. McLaughlin Hitech 1:29.765
28 B. Del Pino Van Amersfoort Racing 1:29.957
29 T. Taponen MP Motorsport -
30 J. Garfias Prema Racing -

