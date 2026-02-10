Clerot é 16º e Barrichello é 25º no primeiro teste de pré-temporada da F3
Categoria realizou primeiras sessões deste ano em Barcelona
A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira (10) o primeiro dia de testes da pré-temporada de 2026, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. O piloto mais rápido do dia foi o britânico Freddie Slater, da Trident, com 1min28s411, enquanto o brasileiro Pedro Clerot, da Rodin, foi 16º, marcando 1min29s263. O outro representante nacional, Fefo Barrichello, que corre pela AIX, ficou em 25º na tabela geral.
A terça contou com duas sessões, uma pela manhã e uma pela tarde, porém, os melhores tempos foram todos na segunda parte do dia. Além de Slater, contratado pela Audi como reserva da equipe na F1 em 2026, o top 3 foi composto por Kanato Le, da ART Grand Prix, com 1min28s742 e Ugo Ugochukwu, da Campos, marcando 1min28s858.
Classificação geral - Teste de pré-temporada
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|1
|F. Slater
|Trident
|1:28.411
|2
|K. Le
|ART Grand Prix
|1:28.742
|3
|U. Ugochukwu
|Campos Racing
|1:28.858
|4
|L. Sharp
|Prema Racing
|1:28.868
|5
|J. Wharton
|Prema Racing
|1:28.924
|6
|N. Stromstead
|Trident
|1:28.924
|7
|T. Kato
|ART Grand Prix
|1:28.974
|8
|N. Lacorte
|DAMS Lucas Oil
|1:29.040
|9
|M. Gladysz
|ART Grand Prix
|1:29.069
|10
|M. De Palo
|Trident
|1:29.141
|11
|B. Benavides
|AIX Racing
|1:29.202
|12
|B. Badoer
|Rodin Motorsport
|1:29.212
|13
|T. Tramnitz
|Hitech
|1:29.219
|14
|M. Colnaghi
|MP Motorsport
|1:29.235
|15
|C. Ho
|Rodin Motorsport
|1:29.247
|16
|P. Clerot
|Rodin Motorsport
|1:29.263
|17
|A. Giusti
|MP Motorsport
|1:29.292
|18
|T. Nael
|Campos Racing
|1:29.307
|19
|H. Yamakoshi
|Van Amersfoort Racing
|1:29.328
|20
|Y. David
|AIX Racing
|1:29.394
|21
|J. Nakamura
|Hitech
|1:29.436
|22
|N. Bhirombhakdi
|DAMS Lucas Oil
|1:29.519
|23
|G. Xie
|DAMS Lucas Oil
|1:29.519
|24
|E. Deligny
|Van Amersfoort Racing
|1:29.554
|25
|F. Barrichello
|AIX Racing
|1:29.665
|26
|P. Heuzenroeder
|Campos Racing
|1:29.738
|27
|F. McLaughlin
|Hitech
|1:29.765
|28
|B. Del Pino
|Van Amersfoort Racing
|1:29.957
|29
|T. Taponen
|MP Motorsport
|-
|30
|J. Garfias
|Prema Racing
|-
