Assim como foi feito com Gabriel Bortoleto durante as disputas finais pelo título da Fórmula 2 em 2024, a Band vai exibir em canal aberto a corrida principal da Fórmula 3 deste domingo. O brasileiro Rafael Câmara é o atual líder do campeonato e pode ser campeão já neste fim de semana na Hungria.

O Motorsport.com confirmou nesta sexta-feira a mudança da programação, que será válida em todo território nacional. A corrida será às 3h30min e a transmissão começará cinco minutos antes da largada, às 3h25min.

Câmara já acumulou 126 pontos, contra 98 do segundo colocado no campeonato, Nikola Tsolov. Além disso, o brasileiro fez a pole em Hungaroring e, matematicamente, pode ir para a última etapa, em Monza, já com o título garantido.

A corrida contará com narração de Ivan Bruno.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!