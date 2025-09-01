Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, em Monza, dando continuidade às suas temporadas. E na F3, que encerra o campeonato na Itália, teremos a estreia de Fefo Barrichello.

Na F2, Leonardo Fornaroli está na frente com 154 pontos, contra 134 de Jak Crawford e 135 de Richard Verschoor. Luke Browning e Alex Dunne fecham o top 5 com 125 e 124.

Já a Fórmula 3, o título já está decidido a favor do brasileiro Rafa Câmara. O piloto da Academia da Ferrari tem 156 pontos contra 108 de Mari Boya e 106 de Nikola Tsolov. O destaque da semana é a presença de dois brasileiros no grid, com a estreia de Fefo Barrichello na AIX Racing.

Confira a programação da F2 e da F3 na Itália:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h35 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro

