F3 Monza

F2/F3: Veja horários e como assistir à etapa da Itália, com Rafa Câmara e a estreia de Fefo Barrichello

F3, que já definiu o título para o brasileiro, realiza a última etapa da temporada neste fim de semana

Editado:
F3 Drivers champion and race winner Rafael Camara, Trident

Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, em Monza, dando continuidade às suas temporadas. E na F3, que encerra o campeonato na Itália, teremos a estreia de Fefo Barrichello.

Na F2, Leonardo Fornaroli está na frente com 154 pontos, contra 134 de Jak Crawford e 135 de Richard Verschoor. Luke Browning e Alex Dunne fecham o top 5 com 125 e 124.

Já a Fórmula 3, o título já está decidido a favor do brasileiro Rafa Câmara. O piloto da Academia da Ferrari tem 156 pontos contra 108 de Mari Boya e 106 de Nikola Tsolov. O destaque da semana é a presença de dois brasileiros no grid, com a estreia de Fefo Barrichello na AIX Racing.

Confira a programação da F2 e da F3 na Itália: 

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 Bandsports / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h35 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 Bandsports / F1TV Pro

