F2/F3: Veja horários e como assistir à etapa da Itália, com Rafa Câmara e a estreia de Fefo Barrichello
F3, que já definiu o título para o brasileiro, realiza a última etapa da temporada neste fim de semana
Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, em Monza, dando continuidade às suas temporadas. E na F3, que encerra o campeonato na Itália, teremos a estreia de Fefo Barrichello.
Na F2, Leonardo Fornaroli está na frente com 154 pontos, contra 134 de Jak Crawford e 135 de Richard Verschoor. Luke Browning e Alex Dunne fecham o top 5 com 125 e 124.
Já a Fórmula 3, o título já está decidido a favor do brasileiro Rafa Câmara. O piloto da Academia da Ferrari tem 156 pontos contra 108 de Mari Boya e 106 de Nikola Tsolov. O destaque da semana é a presença de dois brasileiros no grid, com a estreia de Fefo Barrichello na AIX Racing.
Confira a programação da F2 e da F3 na Itália:
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h55
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|Bandsports / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h35
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|04h15
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|Bandsports / F1TV Pro
