Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, em Ímola, dando continuidade às suas temporadas. E o destaque é uma jovem promessa brasileira que começou fazendo bonito até aqui na F3.

A Fórmula 2 volta a correr neste fim de semana com a quarta etapa da temporada, de um total de 14. A F2 tem Richard Verschoor na liderança, com 53 pontos, contra 41 de Pepe Martí. Leonardo Fornaroli é o terceiro com 40, enquanto Alex Dunne (35) e Luke Browning (33) completam o top 5.

A Fórmula 3 realiza a terceira de dez etapas da temporada. Rafa Câmara chega à Ímola na liderança. O brasileiro tem 56 pontos com os triunfos nas corridas principais de Melbourne e Bahrein. Tim Tramnitz é o segundo com 30, à frente de Callum Voisin e Noah Stromsted, empatados com 27, enquanto Nikola Tsolov fecha o top 5 com 23.

Confira a programação da F2 e da F3 em Ímola:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!