Principais categorias de acesso à Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também correm neste fim de semana, em Silverstone, dando continuidade às suas temporadas. E o destaque é uma jovem promessa brasileira que segue deixando sua marca na F3.

A Fórmula 2 entra neste fim de semana na segunda metade da temporada 2025, com a oitava de 14 etapas. Richard Verschoor retomou a liderança do campeonato, com 114 pontos, abrindo uma boa vantagem para Alex Dunne, em segundo, com 90. Jak Crawford é o terceiro, com 88, logo à frente de Leonardo Fornaroli, com 86, enquanrto Luke Browning completa o top 5 com 83.

Já a Fórmula 3 realiza a sétima de dez etapas da temporada 2025. E o brasileiro Rafa Câmara chega a Silverstone respirando mais aliviado. A desclassificação de Nikola Tsolov da vitória na corrida principal faz o piloto da Trident manter uma boa vantagem na ponta. Rafa tem 117 pontos contra 93 de Tim Tramnitz. Tsolov caiu para terceiro, com 89, enquanto Martinius Stenshorne (67) e Noah Stromsted (62) fecham os cinco primeiros.

Confira a programação da F2 e da F3 em Silverstone:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 07h05 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h30 Bandsports / F1TV Pro

