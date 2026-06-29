F3: Após pódio na sprint, Pedro Clerot conquista quarto lugar na Áustria e avança no campeonato

O brasileiro Pedro Clerot teve seu melhor final de semana em sua temporada de estreia na Fórmula 3. Depois de conquistar um lugar no pódio com a segunda posição da corrida sprint, o piloto da Rodin Motorsport faturou um quarto lugar na disputa principal da etapa da Áustria, realizada no domingo (28) no Red Bull Ring.

O dono do carro #17 mostrou combatividade ao longo das 26 voltas. Após largar da décima posição, Clerot rapidamente avançou para o oitavo lugar, posto em que ficou na maior parte do tempo. Nos momentos finais, o brasileiro aproveitou para, em uma mesma volta, superar quatro rivais, avançando para o quarto lugar, onde fechou a prova.

“A gente fez uma boa corrida hoje, largando do décimo lugar e sendo o único carro do top 10 que não tinha pneus novos, pois optamos por usá-los ontem, e mesmo assim a gente terminou em quarto. Tive muita paciência, porque eu sabia que tinha ritmo. Foi muito sobre cuidar dos pneus para saber a hora certa de atacar”, disse Clerot.

“Eu acho que consegui cuidar muito bem dos pneus e atacar na hora certa. Passei cinco carros em três curvas, então foi o certo a se fazer. Estou muito feliz pois o carro estava muito bom. Marquei 23 pontos no final de semana, não tinha como ser melhor do que isso. Foi um bom final de semana”, acrescentou.

Após a passagem da F3 pela Áustria, quarta etapa de 2026, Clerot agora ocupa a sétima colocação do campeonato, somando 38 pontos. O primeiro campeão da história da F4 Brasil acumula dois pódios no ano, três top 5 e cinco chegadas entre os dez primeiros colocados.

A Fórmula 3 dá prosseguimento à temporada 2026 já no próximo final de semana, quando será disputada a etapa da Grã-Bretanha, marcada para o circuito de Silverstone.

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