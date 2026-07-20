F3: Após pódio na Sprint, Pedro Clerot sai de Spa no top-10 do campeonato
Piloto da Rodin enfrentou grandes desafios desde a largada na corrida de domingo na Bélgica
Foto de: Dutch Photo Agency
Estreante na Fórmula 3 em 2026, Pedro Clerot subiu no pódio da prova Sprint do sábado em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e permanece no top-10 do campeonato com a Rodin após a corrida do domingo.
O piloto brasileiro largou na sétima colocação na prova mais longa, mas enfrentou grandes desafios desde a primeira volta e concluiu em 14º.
"Foi um dia difícil para nós hoje. Problemas na largada e toques na primeira volta nos jogaram para fora dos pontos. Difícil aceitar dias assim, ainda mais depois de um pódio no sábado. Sabemos que temos ritmo, então sigo confiante de que a nossa hora vai chegar", diz Clerot.
Além da terceira colocação em Spa, Clerot alcançou outros dois pódios até aqui na temporada com o segundo lugar na Áustria e a terceira colocação em Mônaco.
O piloto soma 48 pontos em seis etapas disputadas, restando mais três rodadas para o final. O campeonato segue bastante equilibrado e o brasileiro está na 10ª colocação, mas com apenas dez pontos a menos em relação ao quarto na tabela de pontuação.
A próxima etapa da F3 será disputada neste próximo final de semana em Hungaroring, na Hungria, com a realização de mais duas corridas.
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